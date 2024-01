SpaceX запустила новейшие Starlink с подключением к смартфонам: что это изменит для нас

Американское аэрокосмическое частное предприятие SpaceX сообщило о запуске первых шести спутников Starlink с прямым подключением к мобильным телефонам.

Спутники Starlink (фото: twitter.com/SpaceX)

Отмечается, что новые спутники с функцией Direct to Cell:

Официальное сообщение компании (скриншот: twitter.com/SpaceX)

Уточняется, что эти (и ряд других) Starlink были запущены на орбиту ракетой Falcon 9 из Калифорнии.

Falcon 9 launches 21 @Starlink satellites для Orbit from California, including six with Direct to Cell capabilities →