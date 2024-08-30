"Поїзд" Ілона Маска онлайн. 5 додатків, які допоможуть побачити супутники Starlink в небі

Супутники Starlink від SpaceX, які часто називають "поїздом" Ілона Маска, стали популярним видовищем у нічному небі. Вони рухаються яскравим ланцюжком вогнів, привертаючи увагу любителів астрономії по всьому світу. Щоб побачити це унікальне явище, існують спеціальні додатки, які допоможуть знайти супутники Starlink у будь-який час та в будь-якому місці.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як знайти на небі супутники Starlink за допомогою п'яти додатків.

Що таке супутники Starlink і навіщо їх запускають?

Starlink - це величезна супутникова система, яка забезпечує навіть найвіддаленіші райони Землі високошвидкісним інтернетом. Ця структура розробляється з 2015 року компанією SpaceX, яка належить Ілону Маску.

Супутники запускають на орбіту групами, кожна з яких містить від 15 до 56 штук. На початок 2024 року на орбіті Землі вже знаходиться майже 6 000 супутників Starlink. Зрештою SpaceX планує створити величезне "сузір'я" з 12 тисяч супутників, кількість яких надалі може бути збільшена до 42 тисяч.

Що таке "поїзд" Ілона Маска?

Кожен запуск SpaceX відправляє на орбіту групу супутників. Спочатку вони обертаються навколо Землі єдиним ланцюжком, рухаючись однаковою висотою і з однаковою швидкістю.

Супутники Starlink виглядають як "поїзд" із яскравих вогнів протягом кількох днів після запуску. У цей час їх добре видно неозброєним оком.

В певний момент кожен супутник піднімається на свою робочу орбіту. Для спостерігачів це означає, що вони відокремлюються від "поїзда". Як тільки супутники досягають цієї орбіти, їх стає важче розрізнити на небі.

Як знайти супутники Starlink у 2024 році?

Спостерігати за прольотом супутників Starlink - це захоплююче видовище: вони нагадують "поїзд" з яскравих вогнів, що рухається нічним небом. Їх можна легко побачити неозброєним оком, якщо знати, в який час і де дивитися.

Одним із найзручніших способів спостереження за супутниками є мобільні додатки. Вони завжди під рукою, надають актуальну інформацію в режимі реального часу і мають безліч функцій, що спрощують пошук супутників у небі. Багато таких застосунків працюють без інтернету, що дозволяє використовувати їх у будь-якій точці світу.

Satellite Tracker

Додаток Satellite Tracker призначений для пошуку та ідентифікації супутників. З його допомогою можна спостерігати траєкторію супутника на карті Землі або в реальному нічному небі.

Крім того, застосунок відображає 3D-модель супутника в його поточному положенні над планетою. Щоб змінити режим відображення, використовуйте три кнопки в нижній частині головного екрана.

Щоб знайти супутник Starlink за допомогою Satellite Tracker, натисніть значок супутника у верхньому правому куті екрана. Потім перейдіть у вкладку "Все" і прокрутіть вниз до розділу "Супутники SpaceX Starlink". Виберіть потрібний запуск і натисніть "Слідкувати" поряд з одним або кількома супутниками, щоб додати їх до списку відстеження.

Щоб повернутися на головний екран, виберіть супутник, який вас цікавить.

Щоб дізнатися про поточне розташування супутника в небі над вами, натисніть крайню праву кнопку на нижній панелі головного екрана і слідуйте за білою стрілкою.

Таймер "Наступний проліт" показує час до наступного прольоту вибраного супутника над вашою локацією. Щоб встановити нагадування, натисніть на таймер і виберіть значок будильника в меню.

Satellite Tracker (фото: Star Walk)

Sky Tonight

Sky Tonight безкоштовно надає інформацію про поточне розташування супутників Starlink. Завдяки мінімалістичному дизайну та зручній системі пошуку, освоїти цей додаток можна швидко та легко.

За допомогою Sky Tonight можна відстежувати не лише окремі супутники, але й цілі групи, що особливо зручно для тих, хто хоче побачити "поїзд", а не лише один апарат.

Щоб знайти потрібну групу супутників, натисніть на значок лупи, відкрийте меню пошуку, введіть "Starlink" у рядок пошуку та виберіть потрібний "поїзд". Потім натисніть на синій значок прицілу, і додаток відобразить розташування вибраної групи супутників на карті неба.

Щоб побачити супутники в реальному часі, натисніть на велику синю кнопку або направте пристрій вгору, прямуючи за білою стрілкою.

Щоб встановити нагадування про всі видимі прольоти групи супутників, натисніть на “поїзд” у меню пошуку, перейдіть у вкладку "Події" та виберіть "Всі" поряд з розділом "Видно на небі".

Ви побачите всі прольоти вибраної групи супутників, які видно з вашого розташування. Натисніть на значок дзвіночка у верхньому правому кутку екрана, щоб встановити повторювані нагадування для всіх цих прольотів.

Sky Tonight (фото: Star Walk)

Star Walk 2

Додаток Star Walk 2 дозволяє спостерігати за небесними об'єктами, включаючи супутники Starlink, і демонструє їхнє розташування на небі. У ньому також можна знайти інформацію про супутників та їх деталізовані 3D-моделі.

Щоб знайти супутник Starlink через Star Walk 2, натисніть на значок лупи, а потім на значок супутника в нижній частині панелі пошуку. Останні запущені супутники Starlink будуть відображені у верхній частині списку "Основні супутники".

Якщо вас цікавить конкретна місія, перейдіть до розділу "Супутники SpaceX Starlink" і виберіть назву місії, щоб побачити список супутників. Натисніть на нього, щоб дізнатися точне розташування та траєкторію польоту.

Star Walk 2 підкаже, де вибраний супутник на нічному небі над вами.

Star Walk 2 (фото: Star Walk)

Find Starlink

У міру того, як все більше людей повідомляють про спостереження супутників Starlink на небі, один із шанувальників SpaceX створив веб-сайт для перегляду та відстеження супутників у космосі.

Find Starlink дає вам гарне уявлення про те, де знаходяться супутники Starlink в космосі і приблизний час їхньої видимості у вашому місцезнаходження.

Як використовувати веб-сайт для перегляду супутників Starlink:

Увійдіть на веб-сайт і виберіть своє місцезнаходження, заповнивши країну та місце

Натисніть кнопку “Знайти видимий час”

На екрані з'явиться список дат і час, коли ви побачите супутники у вашому районі. Ви отримаєте перелік спостережень з гарною, середньою та поганою видимістю

Ви також можете вибрати конкретні координати для пошуку спостереження за супутником Starlink

Крім того, ви можете перевірити “Карту супутників у реальному часі”, щоб вивчити супутники Starlink у космосі

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Сайт James Darpinian

Існує також веб-сайт, створений Джеймсом Дарпініаном, інженером з графіки та комп'ютерного зору Google. Тут ви можете надати браузеру доступ до вашого місцезнаходження. Зробивши це, ви побачите шпильку на карті зліва на екрані. Праворуч буде відео, яке показує небо у вашому місці.

У відео ви можете переглянути видимі сузір'я і шлях найближчих супутників Starlink. Ви можете перемикатися між різними часами перегляду та запланувати нагадування вийти на вулицю та пошукати супутники Starlink.

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