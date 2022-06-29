"Сознательно голодала": Леся Никитюк рассказала, что с ней сделала война

Украинская телеведущая Леся Никитюк откровенно рассказала о том, как война изменила ее жизнь и от чего ей пришлось отказаться.

В интервью Маше Ефросининой она призналась, что пострадали ее карьера и личная жизнь, а в первые 1,5 месяца и здоровье - как физическое, так и ментальное.

По словам Леси, у нее были грандиозные планы на 2022 год, однако 24 февраля все изменило.

"Мне пришлось отказаться от планов касательно карьеры. В моей работе должны были произойти нереальные изменения в 2022 году. Зрители увидели бы меня в роли героини сериала", - призналась ведущая.

Никитюк добавила, что война затронула также ее семейную жизнь.

"Пришлось отказаться и от планов на семейную жизнь, на ее строительство. Я хотела найти в этом году баланс между карьерой и личной жизнью. Ведь раньше у меня были съемки - по 150-200 дней в году", - рассказала артистка.

Кроме того, Лесе пришлось отложить до лучших времен мечты о переезде в собственное жилье. Однако знаменитость уверена, что это все же произойдет после нашей победы.

"Также пришлось отказаться от покупки собственного дома, от ремонта, который я люблю. Просматривать по ночам дизайн, подбирать люстры, планировать будущее, мечтать, как буду жить в красивом доме… Но все еще произойдет", - отметила она.

Никитюк поделилась, что после начала войны она первое время не могла нормально есть. Ведущая начала активно волонтерить и помогать переселенцам, однако все равно мучилась чувством вины.

"Первые полтора месяца войны я сознательно голодала, на меня все эти события так повлияли. Когда мы открыли убежище, когда начали заезжать вынужденные переселенцы, начались все эти страшные новости о том, как вывозится зерно наше украинское… Когда люди сидят там под завалами, когда я понимаю, что там заканчиваются продукты - я просто сознательно начала голодать. Я хотела есть, но не давала себе это сделать", – призналась звезда.

Позже Леся обратилась к специалисту и все же смогла наладить режим питания.

"Война - это такая штука… Ты не знаешь, как правильно. У тебя чувство вины за все. Такая ситуация была, и я начала с психологом работать. Потом начали очень хорошие советы давать в Телеграмм-каналах и в новостях. Я начала сталкиваться с такой же проблемой, когда мне подписчики так же писали. Я для себя поняла, что мы просто не имеем права сдаваться. Я с линии фронта из Киева перешла на линию тыла, и я должна делать все возможное, чтобы помогать тем людям, которым я могу помочь - это наш гражданский долг. Так все сейчас действуют", - рассказала Никитюк.