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Известная украинская телеведущая предупредила о мошенниках: что нужно знать

Новина українською →
Суббота 25 июня 2022 18:54
Известная украинская телеведущая предупредила о мошенниках: что нужно знать Леся Никитюк ((instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская телеведущая Леся Никитюк предупредила о мошенниках, которые от ее имени "раздают" денежную помощь 6700 гривен.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Знаменитость показала, как выглядит реклама о якобы помощь єПітримка. Также звезда отметила, что она уже несколько раз публиковала эту информацию, но соцсеть удаляет ее со страницы.

"Уже разводят людей от моего имени. Не ведемся на мошенничества", - сказала Никитюк.

Также ведущая отреагировала на действия аферистов, показав им средний палец. "Ой, что-то глаз зачесался", - прокомментировала она.

Известная украинская телеведущая предупредила о мошенниках: что нужно знатьЛес Никитюк предупредила о мошенниках (instagram.com/lesia_nikituk)

Как не стать жертвой мошенников

Отметим, что оповещение о зачислении средств єПідтримки украинцы получат только от банка - оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию.

Если человек получил уведомление о зачислении средств єПідтримки и с просьбой перейти по ссылке, чтобы ее получить, то это мошенники. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке.

Извещение о зачислении средств єПідтримки человек получает только от банка.

Средства зачисляются автоматически, а проверить их можно в интернет-банкинге.

Важно доверять только проверенным и официальным источникам.

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые предлагают "упрощенное" оформление документов.

Также мы писали, что мошенники взламывают Facebook-страницы украинцев.

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Леся Никитюк
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