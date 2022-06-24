ru ua
Сб, 25 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"У него были прекрасные мечты": Леся Никитюк сообщила о горькой потере

Новина українською →
Пятница 24 июня 2022 16:27
"У него были прекрасные мечты": Леся Никитюк сообщила о горькой потере Леся Никитюк сообщила о трагедии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась трагической новостью о смерти своего знакомого из Мариуполя.

Как рассказала звезда на своей странице в Instagram, погиб молодой парень Ринат, который снимался в ее тревел-шоу "Ле Маршрутка".

В 2019 году Никитюк снимала свою программу в Мариуполе, где познакомилась и пообщалась с курсантами Мариупольского городского лицея, в их числе был и Ринат Тишанин. Парни планировали стать моряками.

Случайно в соцсетях Леся узнала, что парень погиб - это случилось еще 8 марта в Мариуполе в результате осколочного ранения в голову.

Ведущая выложила видео с тех съемок, в котором она общается с молодыми людьми, в том числе и Ринатом.

"В результате российской агрессии в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Среди них и Ринат... Мы познакомились на съемках проекта, когда снимали в Мариуполе", - поделилась печальными новостями Никитюк.

Она также рассказала, что парень тогда поделился с ней, что хотел бы работать на телевидении.

"Я хотел бы работать на телевидении", - говорил он мне в паузах. Ему очень тогда понравилось. Он подружился с нашей командой, помогал. У него были прекрасные мечты, и они могли бы осуществиться. Могли бы. Мы не забудем. Мы не простим", - написала Леся.

&quot;У него были прекрасные мечты&quot;: Леся Никитюк сообщила о горькой потере&quot;У него были прекрасные мечты&quot;: Леся Никитюк сообщила о горькой потере

Леся Никитюк узнала о смерти знакомого парня из Мариуполя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Друзья и коллеги ведущей выразили свои чувства в комментариях к публикации.

"Почти каждый день узнаю о своих знакомых", - написал ее соведущий из "Орла и решки" Андрей Бедняков, мама которого тоже умерла в Мариуполе.

"Ненавижу всем существом блядских оккупантов", - не сдержалась Оля Цыбульская.

"Вечная память! Не простим ни мы, ни наши дети", - отметила Маричка Падалко.

"Какой ужас", - прокомментировала Даша Астафьева.

Как мы писали, Леся Никитюк растрогала историей девочки Лейлы из Краматорска.

Мы также сообщали, что оккупанты обстреляли маршрутку, которая стала символом тревел-шоу Леси Никитюк "Le Маршрутка". Однако ведущая пообещала уже скоро купить новую, а тур по Украине начать с Чернобаевки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Леся Никитюк
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь