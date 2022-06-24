"У него были прекрасные мечты": Леся Никитюк сообщила о горькой потере

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась трагической новостью о смерти своего знакомого из Мариуполя.

Как рассказала звезда на своей странице в Instagram, погиб молодой парень Ринат, который снимался в ее тревел-шоу "Ле Маршрутка".

В 2019 году Никитюк снимала свою программу в Мариуполе, где познакомилась и пообщалась с курсантами Мариупольского городского лицея, в их числе был и Ринат Тишанин. Парни планировали стать моряками.

Случайно в соцсетях Леся узнала, что парень погиб - это случилось еще 8 марта в Мариуполе в результате осколочного ранения в голову.

Ведущая выложила видео с тех съемок, в котором она общается с молодыми людьми, в том числе и Ринатом.

"В результате российской агрессии в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Среди них и Ринат... Мы познакомились на съемках проекта, когда снимали в Мариуполе", - поделилась печальными новостями Никитюк.

Она также рассказала, что парень тогда поделился с ней, что хотел бы работать на телевидении.

"Я хотел бы работать на телевидении", - говорил он мне в паузах. Ему очень тогда понравилось. Он подружился с нашей командой, помогал. У него были прекрасные мечты, и они могли бы осуществиться. Могли бы. Мы не забудем. Мы не простим", - написала Леся.

Леся Никитюк узнала о смерти знакомого парня из Мариуполя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Друзья и коллеги ведущей выразили свои чувства в комментариях к публикации.

"Почти каждый день узнаю о своих знакомых", - написал ее соведущий из "Орла и решки" Андрей Бедняков, мама которого тоже умерла в Мариуполе.

"Ненавижу всем существом блядских оккупантов", - не сдержалась Оля Цыбульская.

"Вечная память! Не простим ни мы, ни наши дети", - отметила Маричка Падалко.

"Какой ужас", - прокомментировала Даша Астафьева.