Сожжение паспорта, унитаз и могильные кресты оккупантам: как в Киеве провели акцию "Последний день России"

В Киеве под посольством РФ активисты провели акцию "Последний день России", в ходе которой разместили большой баннер на ограждении, установили могильные кресты оккупантам, принесли траурные венки, унитаз, а раскаявшиеся граждане страны-агрессора сожгли свои паспорта.
Фото и видео с акции 12 июня смотрите в материале ниже.
Среди участников мероприятия были украинские активисты, а также политические мигранты.
В это воскресенье, когда во многих странах мира проводят антивоенную акцию "День независимости от путинизма и кремлевской диктатуры", подобные мероприятия состоялись и в Киеве на Воздухофлотском проспекте, 27, где "прописано" российское посольство.
Возле здания собрались десятки граждан, чтобы выразить осуждение агрессивной политики Кремля и начатой полномасштабной жестокой войне против нашего государства.
Видео: акция "Последний день россии" в Киеве 12 июня
На лужайке перед зданием появились кресты с надписью "российский оккупант", кто-то принес "оркам" символический трофей - унитаз, таким образом напоминая о массовом мародерстве российских солдат, которые выносили среди прочего бойлеры, умывальники, батареи и прочую сантехнику из домов украинцев.
Также участники акции принесли пули российских захватчиков, которые были собраны на территории Киевской области после освобождения.
Акция "Последний день россии" под посольством РФ в Киеве 12 июня (фото: t.me/Tsaplienko)
Траурный венок от участников акции "Последний день россии" (фото: censor.net)
Активисты принесли под посольство РФ унитаз (фото: censor.net)
Баннер "Последний день россии" и траурный венок (фото: ukrinform.ua)
Под посольством РФ в Киеве установили кресты оккупантам (фото: censor.net)
Пули и прочие следы прихода "русского мира", обнаруженные в Киевской области (фото: censor.net)
В мероприятии принял участие также бывший руководитель пермского отделения независимого профсоюза "Альянс врачей" Артем Борискин. Мужчина перед объективами камер журналистов сжег свой паспорт гражданина РФ.
На акции сожгли российский паспорт (фото: t.me/Tsaplienko)
Политический мигрант не хочет быть гражданином РФ - страны-агрессора (фото: ukrinform.ua)
Акция "Последний день россии" под посольством РФ в Киеве 12 июня (фото: ukrinform.ua)
Участники акции "Последний день россии" в Киеве и журналисты (фото: censor.net)
Во время проведения акции за порядком следили правоохранители, мероприятия прошли спокойно и без эксцессов.
Ранее сообщалось, что 12 июня активисты из более чем 30 стран мира проводят на улицах 44 городов акцию "день независимости от путинизма".
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