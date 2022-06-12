Сожжение паспорта, унитаз и могильные кресты оккупантам: как в Киеве провели акцию "Последний день России"

Среди участников мероприятия были украинские активисты, а также политические мигранты.

В это воскресенье, когда во многих странах мира проводят антивоенную акцию "День независимости от путинизма и кремлевской диктатуры", подобные мероприятия состоялись и в Киеве на Воздухофлотском проспекте, 27, где "прописано" российское посольство.

Возле здания собрались десятки граждан, чтобы выразить осуждение агрессивной политики Кремля и начатой полномасштабной жестокой войне против нашего государства.

Видео: акция "Последний день россии" в Киеве 12 июня

На лужайке перед зданием появились кресты с надписью "российский оккупант", кто-то принес "оркам" символический трофей - унитаз, таким образом напоминая о массовом мародерстве российских солдат, которые выносили среди прочего бойлеры, умывальники, батареи и прочую сантехнику из домов украинцев.

Также участники акции принесли пули российских захватчиков, которые были собраны на территории Киевской области после освобождения.

Акция "Последний день россии" под посольством РФ в Киеве 12 июня (фото: t.me/Tsaplienko)

Траурный венок от участников акции "Последний день россии" (фото: censor.net)

Активисты принесли под посольство РФ унитаз (фото: censor.net)

Баннер "Последний день россии" и траурный венок (фото: ukrinform.ua)

Под посольством РФ в Киеве установили кресты оккупантам (фото: censor.net)

Пули и прочие следы прихода "русского мира", обнаруженные в Киевской области (фото: censor.net)

В мероприятии принял участие также бывший руководитель пермского отделения независимого профсоюза "Альянс врачей" Артем Борискин. Мужчина перед объективами камер журналистов сжег свой паспорт гражданина РФ.

На акции сожгли российский паспорт (фото: t.me/Tsaplienko)

Политический мигрант не хочет быть гражданином РФ - страны-агрессора (фото: ukrinform.ua)

Акция "Последний день россии" под посольством РФ в Киеве 12 июня (фото: ukrinform.ua)

Участники акции "Последний день россии" в Киеве и журналисты (фото: censor.net)

Во время проведения акции за порядком следили правоохранители, мероприятия прошли спокойно и без эксцессов.