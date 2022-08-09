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Сожженный медовик, ламанцы-шулики и вареники с маком: готовим вкусности к Медовому Спасу

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 21:55
Сожженный медовик, ламанцы-шулики и вареники с маком: готовим вкусности к Медовому Спасу Коллаж РБК-Украина: что приготовить к Медовому Спасу
Автор: Светлана Мащенко

14 августа украинцы отметят первый Спас, который называют Медовым, или Маковея. Из названия понятно, что главные традиции праздника связаны с маком и медом. Из них издавна пекли вкусности, освящали в церкви и угощали семью.

Styler собрал для вас лучшие рецепты вкусностей к празднику.

Отметим, что с 14 августа начинается Успенский пост (до 27-го августа). Если вы его придерживаетесь, замените животные ингредиенты на растительные (например, сливочное масло на растительное, а молочные продукты на растительное молоко, растительные сливки, соевый йогурт и др.).

"Сожженный медовик"

Кулинар Лилия Цвит предлагает приготовить медовик, как его пекли еще наши бабушки. Как и все старые рецепты, он практичен, прост в приготовлении и очень вкусен.

Ингредиенты на форму 22*32 см

Для сиропа:

  • сахар - 3 ст. л (60 г)
  • кипяток - 0,5 стакана

Для теста:

  • яйца - 3 шт.
  • сахар - 2 стакана (400 г)
  • кефир - 1 стакан (250 мл)
  • мед - 3 ст. л (100 г)
  • сода - 2 ч. л.
  • масло растительное - 0,5 стакана (100 мл)
  • Мука - 4 стакана (800 г)
  • изюм - 100 г

Сожженный медовик, ламанцы-шулики и вареники с маком: готовим вкусности к Медовому Спасу

Скриншот: Таким будет наш медовик

Способ приготовления

Пережгите сахар в кастрюле с толстыми стенками. Когда сахар потемнеет по краям, перемешайте.

Когда масса станет почти черной, снимите с огня, а когда пузырьки исчезнут, в три этапа добавляйте кипяток. Оставьте охладиться до комнатной температуры.

Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы.

В отдельной емкости соедините кефир и соду, перемешайте, чтобы погасить соду. Добавьте массу к яйцам, также добавьте туда масло, жидкий мед и сожженный сахар.

Тщательно перемешайте массу, добавьте просеянную муку. Замесите тесто лопаткой. Оно должно быть вязкое, липкое в медленно стекать с лопатки.

Добавьте в тесто изюм, клюкву или другие сухофрукты. Оставьте тесто постоять 10 минут, чтобы оно немного загустело.

Еще раз перемешайте тесто и выложите в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно час при температуре 170 градусов.

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Традиционные ламанцы-шулики

Евгений Клопотенко предлагает приготовить легендарное блюдо, упоминание о котором есть еще в "Энеиде" Котляревского.

"Сначала ламанцы были постным блюдом, щедро заправленным маком и медом, потому что на праздник Маковея начинался пост. Но со временем рецепт модернизировался - в тесто начали класть яйцо и сметану, а к соусу добавлять молоко", - пишет кулинар.

Ингредиенты

Для теста:

Для макового соуса:

Сожженный медовик, ламанцы-шулики и вареники с маком: готовим вкусности к Медовому Спасу

Фото: Такими будут наши ламанцы (klopotenko.com)

Пошаговый рецепт

Для теста высыпьте в миску 250 г муки и добавьте 0,5 ч. л. разрыхлителя, щепотку тмина, щепотку соли, 1 ст. л. мака и 100 г сахара. Перемешайте сухие ингредиенты веничком.

Положите в тесто 75 г сливочного масла и перетрите руками до состояния масляной крошки.

Далее вбейте в миску яйцо и добавьте 100 г сметаны. Замесите тугое тесто. Включите духовку разогреваться до температуры 185 градусов.

Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента в пласт толщиной примерно 3 мм. Сделайте много проколов вилкой и выпекайте 15 минут в разогретой духовке до золотистого цвета.

Приготовьте маковый соус. Для этого в глубокой сковороде соедините 100 г мака с 250 мл молока. Добавьте 2 ст. л. меда и 1 ч. л. молотой корицы. Прогрейте на небольшом огне 7-10 минут, помешивая.

Готовый корж поломайте руками на произвольные кусочки, выложите в тарелку и полейте соусом. Сразу подавайте с теплым молоком или чаем.

Вареники с маком - забытый украинский рецепт

Теперь время вспомнить забытое, однако очень вкусное блюдо украинской кухни - вареники с маком, рецепт которых мы подсмотрели на канале "СмаКота. Рецепти українською від Юльєтти".

Ингредиенты

Для теста:

  • молоко - 100 мл
  • вода - 100 мл
  • сливочное масло - 50 г (или растительное - 2 ст. л. )
  • соль - 1 чайная ложки без горки
  • яйца - 1 шт.
  • мука - 3 стакана (стакан 200 мл)

Для начинки:

  • мак - 150 г мака
  • изюм - 50 г
  • сахар - 3 ст. л.

Приготовление блюда

Просейте к миске муку (2,5 стакана). Добавьте 1 яйцо и немного перемешайте.

Смешайте теплое молоко и воду, всыпьте туда соль и перемешайте.

Влейте молоко с водой к соли и перемешайте.

Добавьте к тесту растительное масло (или сливочное) и замесите сначала ложкой, а затем руками, понемногу всыпая еще 0,5 стакана муку.

Оставьте тесто отдохнуть на 35 минут.

Разделите тесто на 2 части, одну отложите, вторую - раскатайте. Выжмите кружочки стаканом.

Разложите маковую начинку (перетертый мак, изюм, сахар) на кружочки, слепите вареники.

Теперь их можно либо варить в воде, либо же замораживать!

Ранее мы писали, что надо успеть к Медовому, Яблочному, Ореховому Спасу, традиции, и что освятить в храме.

Также сообщалось обо всех важных праздниках, которые будут отмечаться в августе 2022.

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