Создателя фейковой "Дии" взяли на работу в Минцифры: чем занимается 21-летний "хакер"

Молодой человек теперь работает с социальной рекламой и с будущим проектом министерства, который должен привлечет молодежь к процессам цифровизации, говорит чиновник.

"Хакером его трудно назвать, потому что он не базу сломал, а просто дизайн сделал… Сейчас многие делают дизайн, похожий на "Дию", и говорят, что это фейковая "Дия". Это как дизайнер сделает синенький сайт и скажут, что он сделал фейковый Фейсбук", - отметил Федоров.

Напомним, что в октябре в отношение пойманного "хакера" правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Дело не закрыто, и вину парня должен определить суд.

Пока же молодого человека взяли советником замглавы Минцифры на общественных началах.

Федоров подчеркнул, что это был единственный случай, когда министерство поступило подобным образом.

"Для нарушителей закона, даже самых талантливых, эта точка входа в министерство уже не работает", - отметил он.

Министр считает, что "корень проблемы" в том, что этот парень не нашел возможности реализоваться своим способностям.

"И поэтому мы решили соединить человека, являющегося целевой аудиторией, с проектами, которые мы хотим запустить", - рассказал он.

Задержанный 21-летний "хакер" (фото: Facebook Евгения Енина)