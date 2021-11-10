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Творця фейкової "Дії" взяли на роботу в Мінцифри: чим займається 21-річний "хакер"

Автор: Володимир Костирін

21-річний запорожець, створивший фейкову версію додатка "Дія", якого після викриття взяли на стажування до міністерства цифрової трансформації, зараз став радником на громадських засадах у одного із заступників міністра.

Про це розповів глава Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю "Українській правді".

Молода людина тепер працює з соціальною рекламою і з майбутнім проектом міністерства, який має привернути молодь до процесів цифровізації, каже чиновник.

"Хакером його важко назвати, бо він не базу зламав, а просто дизайн зробив… Зараз багато людей роблять дизайн, схожий на "Дію", і кажуть, що це фейкова "Дія". Це як дизайнер зробить синенький сайт і скажуть, що він зробив фейковий Фейсбук", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, що в жовтні стосовно спійманого "хакера" правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) ККУ. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Справа не закрита, і провину хлопця повинен визначити суд.

Поки ж молоду людину взяли радником заступника голови Мінцифри на громадських засадах.

Федоров наголосив, що це був єдиний випадок, коли міністерство вчинило подібним чином.

"Для порушників закону, навіть найталановитіших, ця точка входу в міністерство вже не працює", - зазначив він.

Міністр вважає, що "корінь проблеми" у тому, що цей хлопець не знайшов можливості реалізуватися своїм здібностям.

"І тому ми вирішили поєднати людину, яка є цільовою аудиторією, з проєктами, які ми хочемо запустити", - розповів він.

Затриманий 21-річний "хакер" (фото: Facebook Євгенія Єніна)

Нагадаємо, що на початку листопада викрили ще одного творця підробки "Діі" - цього разу "відзначився" вже 17-річний "хакер" з Харкова.

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Михайло ФедоровДіяМіністерство цифрової трансформації