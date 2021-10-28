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Разработчику фейковой "Дии" предложили стажировку в Минцифре

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Четверг 28 октября 2021 18:59
Разработчику фейковой "Дии" предложили стажировку в Минцифре Фото: задержанный хакер - по центру (Facebook Егения Енина)
Автор: Сергей Новиков

Задержанному разработчику фейковой "Дии" предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Но это не освободит его от уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы МВД Егения Енина.

По его словам, киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который создал фейковую "Дию".

"Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве", - отметил Енин.

Он уточнил, что парню все равно придется нести ответственность за подделку документов.

Обновлено.

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, контролировать работу хакера в Минцифре будет специально назначенный куратор.

"Одной из его первых задач будет разработать дизайн для социальных реклам - в поддержку вакцинации и против употребления алкоголя несовершеннолетними", - отметил министр на странице в Facebook.

В то же время Федоров подчеркнул, что такая практика больше не будет повторяться.

"Одно прошу: не пытайтесь больше ничего подделывать. Этот способ "трудоустройства" в Минцифру больше не работает", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Запорожья разработал фейковую "Дию" для продажи поддельных паспортов и сертификатов о COVID-вакцинации.

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Министерство внутренних дел Украины Дия
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