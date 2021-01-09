Создатель "Ералаша" Борис Грачевский впал в кому: что известно

Создатель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский находится в состоянии медикаментозной комы. Сейчас кинорежиссер и сценарист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, что состояние Грачевского крайне тяжелое.

Медики сообщают, что к аппарату ИВЛ кинорежиссер был подключен еще 7 января. Сейчас же его экстренно перевели в реанимацию. Подробности о его состоянии публикует Telegram-канал Mash.

Ранее Грачевского госпитализировали в Москве с COVID-19, у него обнаружили тяжелое поражение легких, а к вирусной пневмонии присоединилась бактериальная инфекция. Несмотря на тяжелое состояние, сегодня тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Борис Грачевский (фото: t.me/breakingmash)

Режиссер рассказал, что заразился коронавирусом еще 21 декабря. Тогда он заявил, что находится дома, чувствует себя хорошо. Однако 31 декабря стало известно, что сценариста перевели в реанимацию столичной больницы №52.

Грачевский — художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Выступал автором проекта "Социальная реклама". В 2018 году в передаче "Судьба человека" Грачевский рассказал, что борется с раком кожи. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.

Напомним, что 9 января с коронавирусом также была госпитализирована украинская актриса Лия Ахеджакова.

Также мы сообщали, что российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих находится в больнице в тяжелейшем состоянии. У известной артистки коронавирус и поражено 80% легких.