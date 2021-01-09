82-летняя Лия Ахеджакова экстренно госпитализирована в Москве

Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)

Известная украинская актриса Лия Ахеджакова была доставлена в больницу с коронавирусом. Сейчас Ахеджакова находится в частной московской клинике. Медики приняли решение о помещении ее в больницу в связи с ухудшением состояния.

О госпитализации артистки сообщается в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

У актрисы диагностирован коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний.

Лия Ахеджакова (фото: facebook.com/lahejakova)

Информацию о госпитализации актрисы подтвердил и ее продюсер. По его словам, состояние Ахеджаковой "нормальное", но тест на коронавирус показал положительный результат, добавляет "5 канал".

Напомним, что недавно от коронавируса умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в "Человеке-амфибии"

Также мы сообщали, что российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих находится в больнице в тяжелейшем состоянии. У известной артистки коронавирус и поражено 80% легких.