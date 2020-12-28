Актриса Алиса Фрейндлих в реанимации: поражено 80% легких

Актриса Алиса Фрейндлих в тяжелом состоянии в больнице (фото: glagol38.ru)

Российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих находится в больнице в тяжелейшем состоянии. У известной артистки коронавирус и поражено 80% легких.

Фрейндлих находится в 122-й больнице им. Соколова на проспекте Культуры, сообщает Life Shot.

Известно, что результаты анализов подтвердили, что 86-летняя актриса заразилась COVID-19. Информации о том, как она себя чувствует, пока нет.

Отмечается, что Фрейндлих экстренно доставили в больницу 25 декабря. Тогда у нее было поражено 36% легких.

Также о госпитализации актрисы сообщил и петербургский историк Константин Богуславский на своей Facebook-странице.

"Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит", - написал он.

Алиса Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом (фото: facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

"Комсомольская правда" пишет, что родные Алисы Бруновны отказываются общаться с прессой, а внучка актрисы просто повесила трубку на вопрос о здоровье бабушки.

В Большом драматическом театре Санкт-Петербурга также не комментируют состояние ведущей артистки. Судя по всему, ситуация тяжелая.

Как мы писали ранее, в Москве умер знаменитый российский актер Борис Плотников. Ранее ему диагностировали коронавирус. Актер наиболее известен по роли доктора Борменталя в культовом фильме "Собачье сердце".