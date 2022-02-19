Создан цифровой архив Революции Достоинства: история, фото и видео

Историки и волонтеры создали объемную электронную базу с архивными материалами, фотографиями и видеозаписями о событиях Революции Достоинства зимой 2013-2014 годов в Украине.
Проект "Цифровой Архив Майдана 2013-14" выложен в интернете в открытый доступ.
На сайте представлены материалы о драматических и судьбоносных событиях в жизни страны, охваченной протестами, а сам проект состоит из трех основных разделов:
События на Евромайдане. Фото: Giorgio Bianchi (digitalmaidan.org)
Видео: Брутальный разгон Евромайдана на Майдане Независимости 30 ноября 2013
Видео: Бои на Майдане Независимости 19 февраля 2014
Видео: Евромайдановцы держат позиции за щитами на Майдане
Видео: Оборона Майдана: лестница к Жовтневому; баррикада возле Профсоюзов; огненная баррикада на Майдане
Начало стычек на Грушевского 19 января 2014 года. Фото: Сергей Супинский (digitalmaidan.org)
Протестующие пытаются прорвать границы силовиков на Грушевского 19 января 2014 года. Фото: Алексей Фурман (digitalmaidan.org)
Бои на Груше. С украинским флагом на плечах с надписью "Днепропетровск" - Максим Гошовский (digitalmaidan.org)
Майдановцы жгут шины, создавая дымовой занавес, во время боев на Грушевского 23 января 2014 года. Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA (digitalmaidan.org)
Протестующие на Грушевского 25 января 2014 года. Фото: Алексей Фурман (digitalmaidan.org)
Создателями проекта стали научная сотрудница Музея Достоинства во Львове Елена Чебелюк и админ сайта Ярослав Рап.
Команда создателей сайта также отмечает, что работа над архивом не прекращается - базу будут пополнять новыми материалами - и призывает всех участников Евромайдана поделиться своими воспоминаниями о событиях.
Противостояние на ул. Грушевского 19.01.2014 - 23.01.2014. Фото: Mstyslav Chernov (digitalmaidan.org)
События на Грушевского. Фото: Максим Баландюх (digitalmaidan.org)
Евромайдан и события на Грушевского. Фото: Vasily Maximov (digitalmaidan.org)
Напомним, недавно в ГБР заявили о завершении следствия в отношении экс-руководителей МВД по делу о событиях на Евромайдане.