Створено цифровий архів Революції Гідності: історія, фото і відео

На сайті представлені матеріали про драматичні та доленосні події в житті країни, охопленої протестами, а сам проект складається з трьох основних розділів:

Історія Майдану - опубліковані статті про майданівців, біографії героїв Небесної Сотні, спогади безпосередніх учасників Майдану, документальні фільми, матеріали про розслідування, список загиблих на Євромайдані.

Події на Євромайдані. Фото: Giorgio Bianchi (digitalmaidan.org)

Відео - у розділі за хронологічним принципом викладені та описані найважливіші відеоматеріали, які є основними джерелами, що дозволяють відтворити і проаналізувати події Майдану. А також, як зазначають творці сайту, встановити місця та обставини загибелі Героїв Небесної Сотні та поранення учасників протестів; дії силовиків та інше.

Відео: брутальний розгін Євромайдану на Майдані Незалежності 30 листопада 2013

Відео: бої на Майдані Незалежності 19 лютого 2014

Відео: Євромайданівці тримають позиції за щитами на Майдані

Відео: Оборона Майдану: Сходи до Жовтневого; барикада біля профспілок; вогняна Барикада на Майдані

Фото - архів фотографій, на яких зафіксовані найважливіші моменти Революції Гідності. Фото викладені як в хронологічному, так і тематичному порядку (окремі альбоми по найважливіших подіях: 20 Лютого, 18 лютого, протистояння на Грушевського та ін.; окремо по авторах).

Початок сутичок на Грушевського 19 січня 2014 року. Фото: Сергій Супінський (digitalmaidan.org)

Протестувальники намагаються прорвати кордони силовиків на Грушевського 19 січня 2014 року. Фото: Олексій Фурман (digitalmaidan.org)

Бої на груші. З українським прапором на плечах з написом "Дніпропетровськ" - Максим Гошовський (digitalmaidan.org)

Майданівці палять шини, створюючи димову завісу, під час боїв на Грушевського 23 січня 2014 року. Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA (digitalmaidan.org)

Протестувальники на Грушевського 25 січня 2014 року. Фото: Олексій Фурман (digitalmaidan.org)

Творцями проекту стали наукова співробітниця Музею Гідності у Львові Олена Чебелюк та адмін сайту Ярослав Рап.

Команда творців сайту також зазначає, що робота над архівом не припиняється - базу поповнюватимуть новими матеріалами - і закликає всіх учасників Євромайдану поділитися своїми спогадами про події.

Протистояння на вул.Грушевського 19.01.2014 - 23.01.2014. Фото: Mstyslav Chernov (digitalmaidan.org)

Події на Грушевського. Фото: Максим Баландюх (digitalmaidan.org)

Євромайдан та події на Грушевського. Фото: Vasily Maximov (digitalmaidan.org)