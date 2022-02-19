Створено цифровий архів Революції Гідності: історія, фото і відео

Історики та волонтери створили об'ємну електронну базу з архівними матеріалами, фотографіями та відеозаписами про події Революції Гідності взимку 2013-2014 років в Україні.
Проект "Цифровий Архів Майдану 2013-14" викладений в інтернеті у відкритий доступ.
На сайті представлені матеріали про драматичні та доленосні події в житті країни, охопленої протестами, а сам проект складається з трьох основних розділів:
Події на Євромайдані. Фото: Giorgio Bianchi (digitalmaidan.org)
Відео: брутальний розгін Євромайдану на Майдані Незалежності 30 листопада 2013
Відео: бої на Майдані Незалежності 19 лютого 2014
Відео: Євромайданівці тримають позиції за щитами на Майдані
Відео: Оборона Майдану: Сходи до Жовтневого; барикада біля профспілок; вогняна Барикада на Майдані
Початок сутичок на Грушевського 19 січня 2014 року. Фото: Сергій Супінський (digitalmaidan.org)
Протестувальники намагаються прорвати кордони силовиків на Грушевського 19 січня 2014 року. Фото: Олексій Фурман (digitalmaidan.org)
Бої на груші. З українським прапором на плечах з написом "Дніпропетровськ" - Максим Гошовський (digitalmaidan.org)
Майданівці палять шини, створюючи димову завісу, під час боїв на Грушевського 23 січня 2014 року. Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA (digitalmaidan.org)
Протестувальники на Грушевського 25 січня 2014 року. Фото: Олексій Фурман (digitalmaidan.org)
Творцями проекту стали наукова співробітниця Музею Гідності у Львові Олена Чебелюк та адмін сайту Ярослав Рап.
Команда творців сайту також зазначає, що робота над архівом не припиняється - базу поповнюватимуть новими матеріалами - і закликає всіх учасників Євромайдану поділитися своїми спогадами про події.
Протистояння на вул.Грушевського 19.01.2014 - 23.01.2014. Фото: Mstyslav Chernov (digitalmaidan.org)
Події на Грушевського. Фото: Максим Баландюх (digitalmaidan.org)
Євромайдан та події на Грушевського. Фото: Vasily Maximov (digitalmaidan.org)
Нагадаємо, нещодавно в ДБР заявили про завершення слідства щодо екс-керівників МВС у справі про події на Євромайдані.