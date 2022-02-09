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Дело Майдана. Завершено следствие в отношении экс-руководителей МВД

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Киев, Среда 09 февраля 2022 14:10
Дело Майдана. Завершено следствие в отношении экс-руководителей МВД Фото: завершили следствие в отношении экс-руководителей МВД по делу Майдана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Следователи ГБР сообщили об изменении ранее объявленного подозрения бывшим министру внутренних дел Украины, его заместителю и начальнику Департамента материального обеспечения МВД Украины. Речь идет о делах Майдана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

В январе 2014 года экс-чиновники незаконно поставляли из территории Российской Федерации в Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручные дымовые гранаты, сообщили в ГБР.

Указанные спецсредства не прошли экспертизы о возможности и порядке их применения к людям, однако были применены подразделениями МОТ "Беркут" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева. Также чиновники растратили 1 млн грн бюджетных средств при растаможивании указанных спецсредств.

Экс-руководство МВД подозревается в превышении власти по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 2, 3 статьи 28, ч. 3 ст. 365 ( в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В частности, начальник Департамента материального обеспечения МВД Украины также подозревается в пособничестве в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций во время Революции Достоинства ( ч. 5 статьи 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Подозреваемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, следствие, которое вели специальные "майдановские" департаменты Генпрокуратуры и Госбюро расследований, установило, что расстрелы протестующих на Майдане 18-20 февраля 2014 года организовали 10 высших государственных чиновников и правоохранителей.

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