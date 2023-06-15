Союзники серця та гострого зору. Ці "плоди миру" потрібно обов'язково їсти людям після 65 років

Чим корисні персики

Ці плоди можуть запропонувати набагато більше, ніж просто смачну м'якоть, що освіжає - вони містять багато поживних речовин і мінералів, тому їх вживання приносить нам багато користі для здоров'я.

Свіжі персики низькокалорійні (у них близько 40 ккал на 100 грамів, тобто 1 штука дає близько 33,5 ккал) і багаті на цінні харчові волокна, що сприяє підтримці здорової маси тіла і позитивно впливає на роботу нашого кишечника.

Споживання фруктів, що містять їх у великій кількості, допомагає захистити нас від серцево-судинних захворювань. Ось чому їх варто вживати, особливо після 65 років, коли зростає ризик проблем із серцем.

З усіх мінералів вони містять найбільше калію. Завдяки цьому дуже благотворно впливають на наш водно-електролітний баланс та роботу серця.

Ці соковиті фрукти містять багато вітамінів, і насамперед бета-каротин (тобто провітамін А) та вітамін С. Це робить вживання персиків корисним для нашого зору, допомагає зберегти приємний "персиковий" колір шкіри та її молодий вигляд. Цей фрукт зміцнює природний імунітет і захищає нас від вільних радикалів.

Вітаміни групи В, яких також багато в персиках, допомагають знизити напругу та стрес, надають заспокійливу та розслаблюючу дію, тому після важкого дня з'їсти пару-трійку солодких персиків буде чудовою ідеєю.

Крім того, ніацитин, який також присутній у стиглих персиках забезпечує вироблення серотоніну (гормону щастя). Недарма угорці називають персики "плодами миру".

Що потрібно знати про персики

Завдяки високому вмісту води (90%) свіжі персики мають сечогінну дію та сприяють очищенню організму від токсинів. Їх споживання також рекомендується людям, які борються із ревматичними захворюваннями. У "плодах миру" немає жиру та натрію, що є перевагою для людей з гіпертонією та підвищеним рівнем холестерину.

Ці фрукти є цінним джерелом поліфенолів, тобто сполук, що класифікуються як сильні антиоксиданти.

Завдяки цьому вживання свіжих персиків знижує ризик окислювального стресу.

Щоб забезпечити дорослій людині необхідну кількість поліфенолів, потрібно щодня з'їдати по 2 великі персики. Що важливо, ці смачні плоди найкраще їсти зі шкіркою, адже саме в ній міститься найбільше корисних речовин.