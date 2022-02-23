Совок головного мозга: "день защитника отечества" до сих пор не дает покоя многим украинцам

Уже многие годы советский праздник, доставшийся Украине "в наследство", стал простой датой в календаре. На смену ему пришел День защитника Украины, который отмечается 14 октября, как раз на Покрову.

При этом по анализу запросов украинцев в Google можно констатировать, что в этот день до сих пор немало людей ищут поздравления "с 23 февраля". И такая формулировка, показывающая, что некоторые все еще считают дату праздничной, остается в трендах в интернете.

Так, в Украине в эту дату в Гугле запрос "С Днем защитника Отечества!" - один из лидирующих. "Конкуренцию" ему составляют "Елизавета 2" и "Верховная Рада".

Однако запрос о советском празднике 23 февраля, который кстати до сих пор широко и на официальном уровне отмечают в России, немало ищут и на украинском языке - "День захисника вітчизни". А это дополнительные показатели по трендам гугла. Посудите сами:

В Гугл трендах все еще остается в лидерах запрос о "празднике 23 февраля" (фото: срин trends.google.ru)

В Украине "гуглят" 23 февраля "С Днем защитника отечества" (фото: скрин trends.google.ru)

Что говорит бизнес о "празднике" 23 февраля

При этом важно отметить, что поиск поиском, но люди в Украине уже потеряли интерес к "тематическим" покупкам в этот день, и на 23 февраля фиксируется резкий спад поздравлений.

В частности, представители маркетплейсов утверждают - в Украине в эту дату праздник под названиями "День защитника отечества" или "День советской армии" уже "умер".

Так, 7 лет количество таких поздравительных подарков/покупок на 23 февраля в Украине перманентно снижалось, и сегодня, когда Россия грозит полномасштабным нападением на Украину - крайне минимизировался.