Совок головного мозку: "день захисника вітчизни" досі не дає спокою багатьом українцям

Вже багато років радянське свято, що дісталося Україні "у спадок", стало простою датою в календарі. На зміну йому прийшов День захисника України, який відзначається 14 жовтня, якраз на Покрову.

При цьому з аналізу запитів українців в Google можна констатувати, що в цей день досі чимало людей шукають привітання "з 23 лютого". І таке формулювання, яке показує, що деякі все ще вважають дату святковою, залишається в трендах в інтернеті.

Так, в Україні в цю дату в гуглі запит "З Днем захисника Вітчизни!" - один з лідируючих. "Конкуренцію" йому складають "Єлизавета 2" і " Верховна Рада".

Однак запит про радянське свято 23 лютого, який, до речі, досі широко і на офіційному рівні відзначають у Росії, чимало шукають і українською мовою - "День захисника вітчизни". А це додаткові показники по трендах гугла. Посудіть самі:

У Гугл трендах все ще залишається в лідерах запит про "свято 23 лютого" (фото: срін trends.google.ru)

В Україні "гуглять" 23 лютого "З Днем захисника вітчизни" (фото: скрін trends.google.ru)

Що каже бізнес про "свято" 23 лютого

При цьому важливо зазначити, що пошук пошуком, але люди в Україні вже втратили інтерес до "тематичних" покупок в цей день, і на 23 лютого фіксується різкий спад поздоровлень.

Зокрема, представники маркетплейсів стверджують - в Україні в цю дату свято під назвами "День захисника вітчизни" або "День радянської армії" вже "помер".

Так, 7 років кількість таких вітальних подарунків/покупок на 23 лютого в Україні перманентно знижувалася, і сьогодні, коли Росія загрожує повномасштабним нападом на Україну - вкрай мінімізувався.