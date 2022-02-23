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Совок головного мозга: "день защитника отечества" до сих пор не дает покоя многим украинцам

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 21:45
Совок головного мозга: "день защитника отечества" до сих пор не дает покоя многим украинцам Коллаж РБК-Украина: мода на "праздник 23 февраля" в Украине не исщезла
Автор: Владимир Костырин

В Украине 23 февраля не празднуют День защитника отечества - дата после начала российской военной агрессии в 2014 году стала обычным днем. Но некоторые граждане по привычке продолжают искать поздравления и подарки для мужчин.

Как же сейчас, на фоне новой угрозы нападения РФ на нашу страну, изменилась ситуация? Давайте разберемся.

Уже многие годы советский праздник, доставшийся Украине "в наследство", стал простой датой в календаре. На смену ему пришел День защитника Украины, который отмечается 14 октября, как раз на Покрову.

При этом по анализу запросов украинцев в Google можно констатировать, что в этот день до сих пор немало людей ищут поздравления "с 23 февраля". И такая формулировка, показывающая, что некоторые все еще считают дату праздничной, остается в трендах в интернете.

Так, в Украине в эту дату в Гугле запрос "С Днем защитника Отечества!" - один из лидирующих. "Конкуренцию" ему составляют "Елизавета 2" и "Верховная Рада".

Однако запрос о советском празднике 23 февраля, который кстати до сих пор широко и на официальном уровне отмечают в России, немало ищут и на украинском языке - "День захисника вітчизни". А это дополнительные показатели по трендам гугла. Посудите сами:

Совок головного мозга: &quot;день защитника отечества&quot; до сих пор не дает покоя многим украинцам

В Гугл трендах все еще остается в лидерах запрос о "празднике 23 февраля" (фото: срин trends.google.ru)

Совок головного мозга: &quot;день защитника отечества&quot; до сих пор не дает покоя многим украинцам

В Украине "гуглят" 23 февраля "С Днем защитника отечества" (фото: скрин trends.google.ru)

Что говорит бизнес о "празднике" 23 февраля

При этом важно отметить, что поиск поиском, но люди в Украине уже потеряли интерес к "тематическим" покупкам в этот день, и на 23 февраля фиксируется резкий спад поздравлений.

В частности, представители маркетплейсов утверждают - в Украине в эту дату праздник под названиями "День защитника отечества" или "День советской армии" уже "умер".

Так, 7 лет количество таких поздравительных подарков/покупок на 23 февраля в Украине перманентно снижалось, и сегодня, когда Россия грозит полномасштабным нападением на Украину - крайне минимизировался.

Ранее мы рассказывали, почему 23 февраля был День защитника отечества во времена СССР.

А также писали, когда нужно поздравлять защитников в Украине на самом деле.

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