Совок головного мозку: "день захисника вітчизни" досі не дає спокою багатьом українцям

В Україні 23 лютого не святкують День захисника вітчизни - дата після початку російської військової агресії в 2014 році стала звичайним днем. Але деякі громадяни за звичкою продовжують шукати привітання і подарунки для чоловіків.

Як же зараз, на тлі нової загрози нападу РФ на нашу країну, змінилася ситуація? Давайте розберемося.

Вже багато років радянське свято, що дісталося Україні "у спадок", стало простою датою в календарі. На зміну йому прийшов День захисника України, який відзначається 14 жовтня, якраз на Покрову.

При цьому з аналізу запитів українців в Google можна констатувати, що в цей день досі чимало людей шукають привітання "з 23 лютого". І таке формулювання, яке показує, що деякі все ще вважають дату святковою, залишається в трендах в інтернеті.

Так, в Україні в цю дату в гуглі запит "З Днем захисника Вітчизни!" - один з лідируючих. "Конкуренцію" йому складають "Єлизавета 2" і " Верховна Рада".

Однак запит про радянське свято 23 лютого, який, до речі, досі широко і на офіційному рівні відзначають у Росії, чимало шукають і українською мовою - "День захисника вітчизни". А це додаткові показники по трендах гугла. Посудіть самі:

У Гугл трендах все ще залишається в лідерах запит про "свято 23 лютого" (фото: срін trends.google.ru)

В Україні "гуглять" 23 лютого "З Днем захисника вітчизни" (фото: скрін trends.google.ru)

Що каже бізнес про "свято" 23 лютого

При цьому важливо зазначити, що пошук пошуком, але люди в Україні вже втратили інтерес до "тематичних" покупок в цей день, і на 23 лютого фіксується різкий спад поздоровлень.

Зокрема, представники маркетплейсів стверджують - в Україні в цю дату свято під назвами "День захисника вітчизни" або "День радянської армії" вже "помер".

Так, 7 років кількість таких вітальних подарунків/покупок на 23 лютого в Україні перманентно знижувалася, і сьогодні, коли Росія загрожує повномасштабним нападом на Україну - вкрай мінімізувався.