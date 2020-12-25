Совладельца "Цитруса" обвинили в поджоге автомобиля бывшего сотрудника компании

Совладельца компании "Цитрус" Григория Топала обвинили в причастности к поджогу авто бывшей сотрудницы компании - личной помощницы другого соучредителя "Цитруса" Дмитрия Зинченко, пишет "Апостроф".

"Последние сутки были запоминающиеся! Спасибо за высокую оценку моих постов, посвящённых рейдерскому захвату компании Цитрус Григорием Топалом! И за то, что показываешь (Григорий Топал) людям, что нет дыма без огня! Теперь уже в прямом значение этого слова!" - написала пострадавшая в соцсетях.

В комментариях Зинченко также высказался в пользу версии о причастности к поджогу своего бывшего партнера, которого он обвиняет в рейдерском захвате компании.

"Похоже, мой бывший партнер Григорий Топал окончательно сошел с ума и начал агрессивные криминальные действия в адрес бывших сотрудников торговой марки "Цитрус", которые не согласны с рейдерским захватом, который он устроил! В Одессе был сожжен автомобиль моего личного помощника - этот факт я расцениваю, как способ разобраться с несогласными сотрудниками, запугать тех, кто открыто обвинял Топала в рейдерском захвате! В моём представлении, которое совпадает с квалификацией криминального кодекса, такие поджоги автомобилей - это беспредел и терроризм!" - прокомментировал инцидент Зинченко.

Стоит отметить, что поджог произошел 21 декабря в Киевском районе Одессы, о чем сообщала пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Полицейские квалифицировали происшествие как "умышленное уничтожение или порча имущества".

Ранее в Facebook сообщества "Антирейдер" сообщалось, что правоохранительные органы возбудили два уголовных дела против Григория Топала.

"Полиция открыла первые два производства против Топала, за его мошеннические действия, которые привели к полному присвоению ним торговой марки "Цитрус"! Однако тут же коррупционные связи Топала в Генеральной прокуратуре начали беспрецедентное давление на следствие! Мы документируем каждое такое проявление давления со стороны коррумпированных прокуроров Генпрокуратуры и обязательно опубликуем факты, имена и связи!", - сообщалось в сообществе.

Как известно, о рейдерском захвате "Цитруса" Зинченко заявил еще летом 2020. Он утверждает, что Топал попытался мошенническим путем завладеть принадлежащими семье Дмитрия Зинченко корпоративными правами, и сфабриковал против последнего уголовное производство.

В результате Зинченко фактически полностью утратил контроль над управлением бизнесом и неоднократно призывал бывшего партнера к диалогу, а правоохранительные органы - расследовать сложившуюся ситуацию.