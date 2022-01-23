Эти советы помогут выбрать действительно спелый и вкусный помело

В зимний период популярным становится такой экзотический фрукт как помело. В частности, он имеет естественный солод и насыщенный вкус. Однако, чтобы приобрести вкусный фрукт, нужно знать несколько его особенностей.
Как выбрать спелое и свежее помело, сообщили на странице kuhnyatv_official в Instagram.
Так, если плод спелый, то он должен быть достаточно твердым. Если кожура легко продавливается пальцем – фрукт перезрел и скорей всего уже начал портиться.
Также чем крупнее плод по размерам, тем мякоть сочнее. Форма фрукта должна быть грушевидной и достигать 1,5 кг. Если же он круглый, то не менее 1 кг.
Кроме того, у свежего плода кожица гладкая, равномерная, без повреждений. К тому же на поверхности не должно быть вмятин и пятнышек бордового цвета. Помело имеет темно-зеленую окраску.
Отметим, что большое содержание в помело витамина С повышает сопротивляемость организма, помогает бороться с вирусами и бактериями, особенно зимой и межсезонье. Его также употребляют для снижения давления, профилактики образования тромбов в сосудах и опухолей.
Противопоказания к употреблению помело:
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