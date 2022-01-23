Эти советы помогут выбрать действительно спелый и вкусный помело

Так, если плод спелый, то он должен быть достаточно твердым. Если кожура легко продавливается пальцем – фрукт перезрел и скорей всего уже начал портиться.

Также чем крупнее плод по размерам, тем мякоть сочнее. Форма фрукта должна быть грушевидной и достигать 1,5 кг. Если же он круглый, то не менее 1 кг.

Кроме того, у свежего плода кожица гладкая, равномерная, без повреждений. К тому же на поверхности не должно быть вмятин и пятнышек бордового цвета. Помело имеет темно-зеленую окраску.

Как выбрать спелое помело (pexels)

Отметим, что большое содержание в помело витамина С повышает сопротивляемость организма, помогает бороться с вирусами и бактериями, особенно зимой и межсезонье. Его также употребляют для снижения давления, профилактики образования тромбов в сосудах и опухолей.

Противопоказания к употреблению помело: