Ці поради допоможуть обрати справді стиглий та смачний помело

Так, якщо плід стиглий, то він має бути досить твердим. Якщо шкірка легко продавлюється пальцем – фрукт перезрів і скоріше за все вже почав псуватися.

Також чим більший плід за розмірами, то тим м'якоть соковитіша. Форма фрукта має бути грушеподібною та сягати 1,5 кг. Якщо ж він круглий, то не менше 1 кг.

Окрім того, у свіжого плоду шкірка гладка, рівномірна, без пошкоджень. До того ж на поверхні не повинно бути вм'ятин і цяток бордового кольору. Помело має темно-зелене забарвлення.

Як вибрати стигле помело (pexels)

Зазначимо, що великий вміст в помело вітаміну С підвищує опірність організму, допомагає боротися з вірусами й бактеріями, особливо взимку та міжсезоння. Його також вживають для зниження тиску, профілактики утворення тромбів в судинах і пухлин.

Протипокази до вживання помело: