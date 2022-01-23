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Эти советы помогут выбрать действительно спелый и вкусный помело

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Воскресенье 23 января 2022 08:02
Эти советы помогут выбрать действительно спелый и вкусный помело Как выбрать спелое помело (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В зимний период популярным становится такой экзотический фрукт как помело. В частности, он имеет естественный солод и насыщенный вкус. Однако, чтобы приобрести вкусный фрукт, нужно знать несколько его особенностей.

Как выбрать спелое и свежее помело, сообщили на странице kuhnyatv_official в Instagram.

Так, если плод спелый, то он должен быть достаточно твердым. Если кожура легко продавливается пальцем – фрукт перезрел и скорей всего уже начал портиться.

Также чем крупнее плод по размерам, тем мякоть сочнее. Форма фрукта должна быть грушевидной и достигать 1,5 кг. Если же он круглый, то не менее 1 кг.

Кроме того, у свежего плода кожица гладкая, равномерная, без повреждений. К тому же на поверхности не должно быть вмятин и пятнышек бордового цвета. Помело имеет темно-зеленую окраску.

Эти советы помогут выбрать действительно спелый и вкусный помелоКак выбрать спелое помело (pexels)

Отметим, что большое содержание в помело витамина С повышает сопротивляемость организма, помогает бороться с вирусами и бактериями, особенно зимой и межсезонье. Его также употребляют для снижения давления, профилактики образования тромбов в сосудах и опухолей.

Противопоказания к употреблению помело:

  • Не стоит употреблять этот фрукт, если у вас аллергия на цитрусовые;
  • Не злоупотребляйте помело при язве желудка, язве двенадцатиперстной кишки и повышенной кислотности в желудке. А в период обострения этих болезней - стоит на время отказаться;
  • При гепатите, нефрите и колите врачи рекомендуют употреблять этот фрукт с особой осторожностью или вовсе от него отказаться.

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