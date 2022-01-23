Ці поради допоможуть обрати справді стиглий та смачний помело

У зимовий період популярним стає такий екзотичний фрукт як помело. Зокрема, він має природній солод та насичений смак. Однак, аби придбати смачний фрукт, потрібно знати декілька його особливостей.

Як обрати стигле та свіже помело, повідомили на сторінці kuhnyatv_official в Instagram.

Так, якщо плід стиглий, то він має бути досить твердим. Якщо шкірка легко продавлюється пальцем – фрукт перезрів і скоріше за все вже почав псуватися.

Також чим більший плід за розмірами, то тим м'якоть соковитіша. Форма фрукта має бути грушеподібною та сягати 1,5 кг. Якщо ж він круглий, то не менше 1 кг.

Окрім того, у свіжого плоду шкірка гладка, рівномірна, без пошкоджень. До того ж на поверхні не повинно бути вм'ятин і цяток бордового кольору. Помело має темно-зелене забарвлення.

Як вибрати стигле помело (pexels)

Зазначимо, що великий вміст в помело вітаміну С підвищує опірність організму, допомагає боротися з вірусами й бактеріями, особливо взимку та міжсезоння. Його також вживають для зниження тиску, профілактики утворення тромбів в судинах і пухлин.

Протипокази до вживання помело: