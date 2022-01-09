Эти советы помогут вам сохранить хорошее настроение и здоровье зимой: укрепляем психику и организм

Зимний период часто провоцирует ухудшение настроения у человека и психические расстройства. Виной тому становится отсутствие солнца, затяжные праздники, ограничение физической деятельности и нехватка витаминов.
Специалисты Mental Daily дали советы о том, как сохранить хорошее настроение, уберечь психику и здоровье в зимний период.
Зима ограничивает активность человека и вместо долгой прогулки на свежем воздухе хочется залезть в плед и смотреть фильмы. Но физические упражнения очень важны в зимний период.
Это могут быть регулярные походы в спортзал, плавание в бассейне, тренажерка или обычная тренировка дома.
Эти методы помогут вам улучшить и сохранить свое самочувствие. Регулярная физическая активность, по словам медиков, помогает снизить риск развития диабета, гипертонии, тревожности и депрессии.
Также физическая активность очень важна для работы памяти – ежедневные упражнения помогают стимулировать работу мозга и у молодых, и пожилых.
Низкая стойкость организма часто объясняется нездоровым самочувствием, а это ведет к риску стрессов и проблемам психического здоровья.
Как показывают исследования, развитие стойкости помогает улучшить общее удовольствие от жизни и благополучие.
Развивать стойкость помогает выработка и реализация здоровых эмоциональных, духовных, финансовых, профессиональных и социальных привычек.
Укрепить стойкость поможет также смена образа жизни и перерывы в привычных графиках.
Хороший сон – залог физического и психического здоровья, особенно зимой. Нехватка сна повышает риск развития гипертонии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Также постоянный недосып приводит к утомлению, тревожности, депрессии и бессоннице.
Как утверждают медики, средняя рекомендованная продолжительность сна должна составлять 7-8 часов в сутки. Избежать проблем со сном ночью вам помогут такие советы:
Социальные связи имеют большое значение для самочувствия и настроения человека. Очень важно проводить время с семьей, друзьями, родными и близкими.
Как показывают исследования, проведение качественного времени с близкими помогает улучшить самочувствие и усилить ощущение счастья. Общение с себе подобными помогает снизить риск развития заболеваний и уровень стресса.
Небольшое количество красного вина имеет положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и психическое здоровье. Но врачи рекомендуют от алкоголя отказаться полностью.
Спиртное влияет на передачу химических веществ в мозге, а это может сильно влиять на психическое самочувствие.
Потенциально вредные риски употребления алкоголя значительно превышают его положительные качества, поэтому стоит свести его к минимуму или избегать во время праздников.
Напомним, ранее мы писали о том, что психологи вывели простую форму счастья для каждого человека.
А также мы рассказывали о том, как можно повысить свою энергию и силы зимой.