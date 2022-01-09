Эти советы помогут вам сохранить хорошее настроение и здоровье зимой: укрепляем психику и организм

Будьте активными

Зима ограничивает активность человека и вместо долгой прогулки на свежем воздухе хочется залезть в плед и смотреть фильмы. Но физические упражнения очень важны в зимний период.

Это могут быть регулярные походы в спортзал, плавание в бассейне, тренажерка или обычная тренировка дома.

Эти методы помогут вам улучшить и сохранить свое самочувствие. Регулярная физическая активность, по словам медиков, помогает снизить риск развития диабета, гипертонии, тревожности и депрессии.

Также физическая активность очень важна для работы памяти – ежедневные упражнения помогают стимулировать работу мозга и у молодых, и пожилых.

Развивайте стойкость

Низкая стойкость организма часто объясняется нездоровым самочувствием, а это ведет к риску стрессов и проблемам психического здоровья.

Как показывают исследования, развитие стойкости помогает улучшить общее удовольствие от жизни и благополучие.

Развивать стойкость помогает выработка и реализация здоровых эмоциональных, духовных, финансовых, профессиональных и социальных привычек.

Укрепить стойкость поможет также смена образа жизни и перерывы в привычных графиках.

Достаточный сон

Хороший сон – залог физического и психического здоровья, особенно зимой. Нехватка сна повышает риск развития гипертонии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также постоянный недосып приводит к утомлению, тревожности, депрессии и бессоннице.

Как утверждают медики, средняя рекомендованная продолжительность сна должна составлять 7-8 часов в сутки. Избежать проблем со сном ночью вам помогут такие советы:

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время

Не меняйте свой график засыпания и подъема в выходные дни

Час или два перед сном используйте для расслабления

Избегайте яркого света за час до сна

Не ешьте ничего за час-два до сна

Социальная поддержка

Социальные связи имеют большое значение для самочувствия и настроения человека. Очень важно проводить время с семьей, друзьями, родными и близкими.

Как показывают исследования, проведение качественного времени с близкими помогает улучшить самочувствие и усилить ощущение счастья. Общение с себе подобными помогает снизить риск развития заболеваний и уровень стресса.

Отказ от алкоголя

Небольшое количество красного вина имеет положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и психическое здоровье. Но врачи рекомендуют от алкоголя отказаться полностью.

Спиртное влияет на передачу химических веществ в мозге, а это может сильно влиять на психическое самочувствие.

Потенциально вредные риски употребления алкоголя значительно превышают его положительные качества, поэтому стоит свести его к минимуму или избегать во время праздников.