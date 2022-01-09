Ці поради допоможуть вам зберегти гарний настрій і здоров'я взимку: зміцнюємо психіку і організм

Будьте активними

Зима обмежує активність людини та замість довгої прогулянки на свіжому повітрі хочеться залізти в плед і дивитися фільми. Але фізичні вправи дуже важливі в зимовий період.

Це можуть бути регулярні походи в спортзал, плавання в басейні, тренажерка або звичайне тренування вдома.

Ці методи допоможуть вам поліпшити та зберегти своє самопочуття. Регулярна фізична активність, за словами медиків, допомагає знизити ризик розвитку діабету, гіпертонії, тривожності та депресії.

Також фізична активність дуже важлива для роботи пам'яті – щоденні вправи допомагають стимулювати роботу мозку й у молодих, і літніх.

Розвивайте стійкість

Низька стійкість організму часто пояснюється нездоровим самопочуттям, а це веде до ризику стресів і проблем психічного здоров'я.

Як показують дослідження, розвиток стійкості допомагає поліпшити загальне задоволення від життя і благополуччя.

Розвивати стійкість допомагає вироблення і реалізація здорових емоційних, духовних, фінансових, професійних і соціальних звичок.

Зміцнити стійкість допоможе також зміна способу життя і перерви у звичних графіках.

Достатній сон

Хороший сон - запорука фізичного і психічного здоров'я, особливо взимку. Брак сну підвищує ризик розвитку гіпертонії, діабету і серцево-судинних захворювань.

Також постійний недосип призводить до стомлення, тривожності, депресії та безсонні.

Як стверджують медики, Середня рекомендована тривалість сну повинна становити 7-8 годин на добу. Уникнути проблем зі сном вночі вам допоможуть такі поради:

Лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час

Не змінюйте свій графік засипання і підйому у вихідні дні

Годину або два перед сном використовуйте для розслаблення

Уникайте яскравого світла за годину до сну

Не їжте нічого за годину-дві до сну

Соціальна підтримка

Соціальні зв'язки мають велике значення для самопочуття і настрою людини. Дуже важливо проводити час з сім'єю, друзями, рідними та близькими.

Як показують дослідження, проведення якісного часу з близькими допомагає поліпшити самопочуття і посилити відчуття щастя. Спілкування з собі подібними допомагає знизити ризик розвитку захворювань і рівень стресу.

Відмова від алкоголю

Невелика кількість червоного вина має позитивний вплив на серцево-судинну систему і психічне здоров'я. Але лікарі рекомендують від алкоголю відмовитися повністю.

Спиртне впливає на передачу хімічних речовин в мозку, а це може сильно впливати на психічне самопочуття.

Потенційно шкідливі ризики вживання алкоголю значно перевищують його позитивні якості, тому варто звести його до мінімуму або уникати під час свят.