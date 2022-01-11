Эти советы помогут вам с блеском пройти любое собеседование: успех гарантирован

Любой человек волнуется перед собеседованием. Такие стресс-тесты проходят люди перед приемом на работу или для получения повышения. Основная цель собеседования – показать работодателю, что вы достойны этой работы.
Как правильно вести себя на собеседованиях и получить работу мечты, даже если у вас недостаточная квалификация – читайте в материале ниже.
Нервы на собеседовании вам ни к чему и стоит помнить, что отказ – это не конец света. Спокойствие помогает лучше думать, легче отвечать на вопросы и легче принимать решения.
Работодатель сразу заметит вашу напряженность и, если вы будете вести себя непринужденно – он точно это отметит.
Как показывает статистика, вероятность получить работу без необходимых навыков намного выше, если вы не нервничаете и ведете себя спокойно и немного хладнокровно.
Если вы усилием воли заставляете себя играть роль спокойного и уверенного в себе человека – не переигрывайте. Если вы будете вести себя не так, как привыкли – это сразу станет заметно. Во всем нужен баланс.
Собеседование всегда напоминает первое свидание. Поэтому стоит быть раскованным, быть самим собой. Но при этом постарайтесь прикрыть дыры в собственной обороне и постарайтесь произвести впечатление немного лучше, чем вы есть на самом деле.
Коммуникабельность, быстро поддаюсь обучению, амбициозность – все это уже избитые и банальные фразы.
На собеседованиях на них уже давно не акцентируются и сейчас такие слова пойдут вам в минус. Работодатели ищут людей с индивидуальностью и неординарным подходом.
Не используйте клише, которые были в моде лет 10-15 назад. Раскройте свой потенциал и удивите работодателя чем-то новым.
Даже если вы умираете от неуверенности в себе перед собеседованием, не показывайте это работодателю. Поработайте над своим телом, чтобы некоторые движения вас не выдали.
Уверенность и успешность часто кроется не в ваших словах и резюме, а в том, как вы говорите, как жестикулируете, как горят ваши глаза и насколько открыта ваша улыбка.
Будьте:
Собеседование проходите вы и вам нужно произвести впечатление на работодателя, но при этом постарайтесь держать контроль над разговором. Будьте осторожны с вопросами и не молчите как рыба.
Это всего лишь разговор, и перед вами сидит человек, который знает азы психологии, разбирается в людях. Поэтому не пытайтесь обдурить работодателя, а дайте ему то, чего он хочет.
Покажите всем своим видом, что вы заинтересованы. Поддерживайте разговор о том направлении в работе, на которое вас собеседуют.
Работодатель должен увидеть, что вы не простой соискатель, а вы разбираетесь в теме, у вас есть намерения.
Узнайте, какие условия вас ждут в будущем, какие есть перспективы у всей компании. Покажите, что вы готовы работать, меняться или учиться. Но не переборщите и не старайтесь льстить.
Не проходят собеседования чаще всего те, кто не задает вопросы и сидит в сильном напряжении или те, кто ведет себя очень развязно и явно пытается угодить работодателю без учета собственных интересов.
Собеседование – это разговор двух взрослых людей, которые должны предложить друг другу взаимовыгодные условия. И пройти его не так уж и сложно.
Напомним, ранее мы писали о том, за что не стоит тревожиться взрослому человеку.
А также рассказывали о том, в каких ситуациях человек не должен извиняться.