Эти советы помогут вам с блеском пройти любое собеседование: успех гарантирован

Расслабьтесь

Нервы на собеседовании вам ни к чему и стоит помнить, что отказ – это не конец света. Спокойствие помогает лучше думать, легче отвечать на вопросы и легче принимать решения.

Работодатель сразу заметит вашу напряженность и, если вы будете вести себя непринужденно – он точно это отметит.

Как показывает статистика, вероятность получить работу без необходимых навыков намного выше, если вы не нервничаете и ведете себя спокойно и немного хладнокровно.

Не переигрывайте

Если вы усилием воли заставляете себя играть роль спокойного и уверенного в себе человека – не переигрывайте. Если вы будете вести себя не так, как привыкли – это сразу станет заметно. Во всем нужен баланс.

Собеседование всегда напоминает первое свидание. Поэтому стоит быть раскованным, быть самим собой. Но при этом постарайтесь прикрыть дыры в собственной обороне и постарайтесь произвести впечатление немного лучше, чем вы есть на самом деле.

Не используйте банальные фразы

Коммуникабельность, быстро поддаюсь обучению, амбициозность – все это уже избитые и банальные фразы.

На собеседованиях на них уже давно не акцентируются и сейчас такие слова пойдут вам в минус. Работодатели ищут людей с индивидуальностью и неординарным подходом.

Не используйте клише, которые были в моде лет 10-15 назад. Раскройте свой потенциал и удивите работодателя чем-то новым.

Создайте успешный образ

Даже если вы умираете от неуверенности в себе перед собеседованием, не показывайте это работодателю. Поработайте над своим телом, чтобы некоторые движения вас не выдали.

Уверенность и успешность часто кроется не в ваших словах и резюме, а в том, как вы говорите, как жестикулируете, как горят ваши глаза и насколько открыта ваша улыбка.

Будьте:

Расслаблены

Одеты опрятно

Используйте легкие ароматы духов

Следите за осанкой

Держите голову прямо

Говорите спокойно

Постарайтесь занять больше места на стуле или кресле, но, чтобы это не выглядело нелепо.

Будьте наблюдательны

Будьте искренни и открыты

Не давайте пустых обещаний

Не будьте пассивны

Собеседование проходите вы и вам нужно произвести впечатление на работодателя, но при этом постарайтесь держать контроль над разговором. Будьте осторожны с вопросами и не молчите как рыба.

Это всего лишь разговор, и перед вами сидит человек, который знает азы психологии, разбирается в людях. Поэтому не пытайтесь обдурить работодателя, а дайте ему то, чего он хочет.

Покажите всем своим видом, что вы заинтересованы. Поддерживайте разговор о том направлении в работе, на которое вас собеседуют.

Работодатель должен увидеть, что вы не простой соискатель, а вы разбираетесь в теме, у вас есть намерения.

Узнайте, какие условия вас ждут в будущем, какие есть перспективы у всей компании. Покажите, что вы готовы работать, меняться или учиться. Но не переборщите и не старайтесь льстить.

Не проходят собеседования чаще всего те, кто не задает вопросы и сидит в сильном напряжении или те, кто ведет себя очень развязно и явно пытается угодить работодателю без учета собственных интересов.

Собеседование – это разговор двух взрослых людей, которые должны предложить друг другу взаимовыгодные условия. И пройти его не так уж и сложно.