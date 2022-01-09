Вам не нужно об этом тревожиться: на что не стоит тратить нервы зрелому человеку

Современный ритм жизни держит человека в постоянном напряжении и стрессе. Высвободиться от постоянной тревоги не так уж и просто, а искусственные ограничения, которые навязывает нам общество, существенно усложняют процесс.

Возраст

Не стоит считать, что возраст – это просто цифра. А вот понимать, когда это действительно цифра, а когда возраст имеет значение – нужно.

Люди в возрасте имеют больше проблем со здоровьем, так как организм изнашивается. Они ближе к сердцу принимают неприятности и то, что выдержит человек средних лет, для пожилого может стать ударом.

А вот мнение общества о том, что нормально, к примеру, в 40 лет, а что нет – не имеет особого значения. Эти ограничения носят социальную природу, а не физиологическую.

Неприлично носить длинные волосы или кучеряшки, кеды и джинсы. Неприлично менять работу или сферу деятельности из-за возраста – это все стереотипы, которые нам навязывают.

Если что-то делает вас счастливее, то не отказывайтесь от этого и не тревожьтесь о том, подходит ли это по мнению общества к вашему возрасту.

Рост, размер ноги и другие параметры

В греческих мифах разбойник Прокруст заманивал путников на свое ложе. Если гость не уменьшался на нем, то Прокруст отрубал ему все, что выступает. Если путник был меньше, то его вытягивал по размеру ложка.

Наша современная культура – то самое прокрустово ложе, которое навязывает правильные параметры тела. Эта гонка за килограммами или сантиметрами вредит психике.

Люди гоняются за призрачными идеалами, доводят себя до анорексии или ложатся под нож пластического хирурга. Но это бессмысленно, так как большинство параметров изменить нельзя. А то, что можно – не стоит.

Зрелый человек принимает себя таким, как он есть и улучшает что-то только по своим предпочтениям и по советам медиков, а не в гонке за модой.

Ожидания других людей

Вам никогда не казалось, что все вокруг знают намного лучше, как нужно жить? Собственное мнение есть у родителей, соседей, коллег и даже у незнакомцев. И вам активно навязывают это мнение и рассказывают, что дают советы для вашего же блага.

Зрелый человек помнит, что его жизнь должна нравиться ему самому. Если он не оправдывает чьи-то ожидания – это не его проблемы. За свои решения он самостоятельно несет ответственность. А переживать за мнение других людей – не стоит.

Жизнь других людей

Если зрелый человек принимает себя таким, как он есть и ему нравится его жизнь, он помнит о том, что и другие люди живут так, как они хотят. Остановить их может только нарушение закона.

Вам не стоит тревожиться за жизнь других людей, за то, какие ошибки они совершают, куда тратят деньги и время, с кем встречаются и спят.

Если близкий человек попадет в беду и попросит о помощи, то у зрелого человека всегда есть выбор – помогать или нет. Чужая жизнь – чужая зона ответственности.

То, что мы не можем контролировать

Нет смысла переживать и тревожиться за то, что мы не можем контролировать. Если вы не можете повлиять на ситуацию – это непродуктивно и зрелый человек это понимает.

Ситуация будет просто выматывать, вытягивать энергию, провоцировать ненужные эмоции и это все выльется в серьезный стресс.

Периодически даже самый сильный и стойкий человек скатывается в панику – и это нормально. Но стоит не поддаваться этим состояниям и нужно быстро справляться с беспокойством. Хорошо помогают вопросы в стиле: "Могу ли я что-то изменить?"

Упущенные возможности

Одно из самых сложных переживаний для взрослого человека. Синдром упущенной выгоды – это раздражающее ощущение и кажется, что у всех происходит что-то хорошее, а вы не попали на этот праздник жизни.

И основной раздражитель таких мыслей – социальные сети. Там у всех плоские животы, отличная семья, крутые поездки и офигенное хобби. Это наводит на мысли о собственной жизни, в которой всего этого нет.

Зрелый человек давно не обращает внимание на социальные сети и не доверяет таким красивым картинкам. Люди выставляют напоказ свои лучшие моменты жизни, а за кадром остается все остальное – быт, рутина, неприятности.

Сравнивать себя с другими людьми - бессмысленное занятие. Лучше сосредоточиться на своей жизни и соревноваться только с самим собой, вчерашним. И радоваться тому, что у вас есть сейчас.

Ошибки прошлого

От ошибок не застрахован никто в этой жизни. И даже самый плохой, фатальный результат этих ошибок изменить уже невозможно. Нет смысла переживать и страдать.

А вот вынести урок, понять, как можно минимизировать или устранить ошибки – нужно обязательно. Если исправить ничего нельзя – то ситуация переходит в категорию "событий, которые нельзя контролировать".

Если есть сильная тревога – ее нужно проработать, иногда с помощью психолога. Обращаться за помощью к специалисту – это тоже позиция зрелого человека.