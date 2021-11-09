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Советскую копейку продают за невероятную сумму: как она выглядит и в чем особенность

Автор: Анна Шиканова

На аукционе нумизматов появился необычный лот. Коллекционеры продают старую советскую монету за 14,5 тысячи долларов – почти 380 тысяч гривен.

Как выглядит эта монета и в чем ее особенность – читайте в материале ниже.

На популярном сайте с аукционами для нумизматов Violity появилась необычная монета времен СССР.

Стоимость этой монеты просто заоблачная и она является одним из самых дорогих лотов на аукционе.

По состоянию на 9 ноября стоимость этой монет составила около 14420 долларов – почти 380 тысяч гривен. На данный момент ставки принимаются, но желающих купить эту монету пока нет.

Речь идет о монете номиналом в 3 копейки, которая была выпущена в 1937 году. Эта монета очень редкий экземпляр и партия была ограничена.

Особенность этой монеты – при выпуске использовался штемпель монеты другого номинала.

Эта советская монета стоит десятки тысяч гривен

Коллекционеры и нумизматы называют такие монеты "перепутками" из-за того, что при изготовлении был использован неправильный штемпель.

Изготовлена она из алюминиевой бронзы. Ее лицевая сторона была отчеканена штемпелем для монеты номиналом в 20 копеек того же года выпуска. Также эту монету можно определить по толстому кончику на цифре "3".

Точно такая же монета номиналом в 3 копейки 1937 года, но изготовленная с правильным штемпелем, на данный момент никакой особой ценности не представляет. В 1937 году такие монеты чеканили тремя способами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине продают монету с князем Владимиром за бешеные деньги.

А также мы рассказывали, за какую 1-гривеневую монету можно получить 100 тысяч.

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