Советское образование - лучшее в мире: миф или реальность?

Систему советского образования часто называют лучшей в мире, которой значительно проигрывает современная школа всех уровней - от дошкольного до высшего. Несмотря на все попытки реформирования образовательных методов, внедрение новых предметов, изменение системы оценивания, украинское образование критикуют. Мол, раньше дети были умнее, стремились учиться, любили читать, и были более мотивированными. Но так ли это на самом деле?

Что не так с образованием сейчас, и стоит ли считать образование в советское время лучшим - мы разбирались в нашем материале ниже.

В СССР классы делили на отличников и "спецклассы"

По мнению Александра Пелешка, основателя издательства малых тиражей "Літвир", если сравнивать соотношение материала, который давался в советские времена и в западных школах - то да, может показаться, что советская школа была мощнее.

"Но, как известно, количество не всегда является качеством. Большие объемы которые требовала советская школа усвоить, были необъятными для большинства детей. Например, люди старшего поколения хорошо помнят разрывы в градации учеников, когда на класс отличников было 1-2 человека, учеников со средней успеваемостью 5-6, а вот основная масса были с низкими показателями", - говорит издатель.

Чтобы не уменьшать общие показатели дирекции школ даже шли на хитрость, создавая классы с разным уровнем. Например, в одном собирали учеников со средними показателями, между ними поровну распределяли учеников с высокими, а для учеников с низкими формировали спецклассы, в которых обучение шло по облегченной программе, где не было таких жестких требований, как по обычной программе.

Знание иностранного языка после школы в СССР было почти нулевым

"Только вот лучшим аргументом станет сравнение уровня знаний иностранных языков тогдашних школьников с нынешними. Во времена СССР только 2-3 выпускника школы могли гордиться тем, что имеют даже не очень хороший уровень знания профильного иностранного языка. А о том, что иметь хотя бы начальный уровень нескольких языков, вообще нельзя было мечтать, и тем более общаться", - считает эксперт.

Зато современные ученики начальный уровень получают еще в младших классах, и никого не удивишь, что выпускник владеет несколькими. При том на хорошем уровне, что позволяет свободно общаться с иностранцами.

Такого же мнения придерживается Александр Кондратюк, основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud, общественный деятель.

По его словам, больше всего "двухсотбалльников" в Украине именно среди участников тестирования по иностранному языку и царице наук - математике.

Почему во времена СССР был таким высоким уровень подготовки физиков и математиков

"Всеобщность, доступность и бесплатность - стали тремя китами, на которых держалось образование Советского Союза. От ликвидации массовой неграмотности до кардинального изменения содержания и методов обучения - путь, который обеспечил успешные образовательные результаты. Советская власть понимала, что без той же математики не будет ни индустриализации, ни оборонки", - считает Кондратюк.

По словам эксперта, в отличие от настоящего, тогда большим преимуществом была замотивированность в учебе. Дети знали, что муштра школьных учебников пройдет недаром. Ведь молодых специалистов обеспечивали не только работой, но и жильем. Учительский же труд считался уважаемым и востребованным - не только на бумаге. Это была хорошо оплачиваемая альтернатива тяжелой физической работе в колхозе. Сейчас же видим, что учительских зарплат не хватает даже на базовые нужды.

Многое зависит от учителя

По мнению Александра Кондратюка, нашей стране еще есть педагоги, которые имеют не только большую базу знаний, но и готовы вкладывать душу в молодое поколение. В конце концов, во все времена были дети, пусть не многие, но были, для которых познавательные потребности - приоритетные. А потому нельзя говорить, что какое-то поколение лучше или хуже. Дело в подходах.

"Треть абитуриентов в этом году не справились с математикой, каждый десятый не набрал минимальный порог по английскому, каждый пятый - по истории Украины, а более 8% завалили физику. Такие катастрофически низкие результаты свидетельствуют о немотивированности учеников. Как и 30-40 лет назад учителя объясняют как учить материал, но не рассказывают зачем. В советский период этого было вполне достаточно, но сейчас другие подростки и другие времена", - считает он.

Говорить о советском образовании, как о образец - неуместно

По словам педагога, утверждать, что советская система образования лучшая - тоже неуместно и инфантильно. Ведь гуманитарные науки страдали от идеологического прессинга, особенно украинский язык и литература, а потому имели сомнительное качество. Негативно влияли на образование и ограничения в общении с иностранными учеными и отсутствие домашнего образования.

"В наше время гуманитарные науки наконец развиваются, но к сожалению, работу получает далеко не каждый дипломированный специалист. Другие негативные моменты до сих пор тянутся шлейфом от прошлого к современному. А о большом количестве технарей и успехах в космонавтике остается лишь ностальгировать", - добавил эксперт.

Каким было образование в СССР (фото: mirovich.media)

Две диаметрально противоположные системы образования

По словам бывшей директора одной из киевских школ, Людмилы Манусенко, у обеих систем образования свои преимущества и недостатки.

Преимуществами образования в СССР, по мнению эксперта, является то, что учебные программы рассчитаны были на среднего ученика, в этом - доступность и заинтересованность учащихся. Также ученики в ПТУ могли приобретать определенную специальность с перспективой дальнейшего трудоустройства.. К тому же авторитет учителя был значительно выше со стороны общества.

Преимуществ современной системы образования, по мнению Людмилы Манусенко, тоже немало - это доступность информации как для учителя так и для ученика, система оценивания (12 баллов) более объективна.

В то же время среди недостатков образовательной системы времен СССР эксперт выделила ограниченность в доступе к информации, большую наполняемость в классах (более 40 учеников), воспроизведение знаний по образцу.

Современная же система перегружена учебными программами по всем предметам, даются большие объемы домашнего задания, а использование гаджетов в обучении снижает интеллектуальное развитие.

Каким было образование в СССР (фото: mirovich.media)