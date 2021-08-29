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Появились правдивые фото пенсионеров в СССР: тотальная нищета и пустота в глазах

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Воскресенье 29 августа 2021 12:22
Появились правдивые фото пенсионеров в СССР: тотальная нищета и пустота в глазах Фото: Появились правдивые фото стариков в СССР (mirovich.media)
Автор: Светлана Мащенко

В сети появились правдивые фото нищенской жизни пенсионеров в Советском Союзе. На ярких кадрах видно, что пожилые люди, в основном бабушки (дедушки до этих лет просто не доживали) выглядят крайне убого. Ветхая одежда, потухший взгляд и выражение бесконечной тоски на лице - именно так выглядели старики в СССР.

Об этом рассказал известный блогер Максим Мирович.

"Я думаю, вы и сами, кто еще застал СССР, хорошо запомнили этих пахнущих нафталином несчастных бабушек и дедушек - спины которых жизнь сгибала пополам..." - пишет блогер.

Глядя на внешний вид "совковых" стариков, можно понять, что жизнь в советском союзе была не сахар. Если молодые люди еще могли себе позволить хоть как-то одеваться, следить за собой, то у большинства советских стариков на это не было ни денег, ни сил, ни здоровья.

При всем этом пожилые люди наравне с молодыми вынуждены были выстаивать бесконечные советские очереди, мотаться в транспорте по всему городу, чтобы добыть дефицитные товары.

Появились правдивые фото пенсионеров в СССР: тотальная нищета и пустота в глазахПоявились правдивые фото пенсионеров в СССР: тотальная нищета и пустота в глазах

Люди в СССР старились быстрее из-за тяжелой вредной работы, скудного питания. Зубов у стариков либо не было вообще, либо улыбку уродовали "золотые" или металлические коронки. Впрочем, некоторые могли позволить "полный" зубной протез

"Одевались советские старики в мрачные костюмы и платья коричнево-землистых, серых либо черных цветов. Старухи носили такие же мрачные платья или верхнюю одежду, вроде плащей и пальто - все это было куплено ещё в предпенсионные годы относительной молодости и донашивалось потом до гробовой доски", - пишет Мирович.

Ещё одна отличительная особенность гардероба советских стариков - их вещи жутко пахли нафталином, которым одежду пересыпали для защиты от моли.

Появились правдивые фото пенсионеров в СССР: тотальная нищета и пустота в глазахПоявились правдивые фото пенсионеров в СССР: тотальная нищета и пустота в глазахПоявились правдивые фото пенсионеров в СССР: тотальная нищета и пустота в глазах

Фото: mirovich.media

Ранее мы писали про подпольные советские фото, которые продали на аукционе в Лондоне за 4 миллиона.

Также блогер показал фото последних дней СССР, на которых изображена вся правда жизни в то время.

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