Советник Зеленского высказался об инфляции, тарифах и "продуктовых картах" в Украине в 2022 году

В Украине ожидается инфляция, которая может превысить прогнозируемый в 2022 году уровень и негативно сказаться на общей экономической картине в стране и конкретно на покупательской способности граждан. Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко оценил риски повышения цен на продукты, а также вероятности подорожание коммуналки.

Какую инфляцию ожидать в 2022 году

По данным Госстата, в Украине за 11 месяцев прошлого года инфляция составила более 9%. В Верховной Раде при утверждении госбюджета была заложена прогнозируемая потребительская инфляция на уровне 6,2%.

Советник президента Украины отметил, что в 2022-м инфляция действительно будет продолжаться, но ее максимальный уровень, как ожидает Нацбанк, составит до 7%.

Вместе с тем Устенко обращает внимание на большое количество рисков, что инфляция может быть и больше - и в этом контексте "нужно много действий со стороны власти во всем мире".

Риск подорожания продуктов

Он указал, в частности, на новое заявление Международного валютного фонда с рекомендацией всем странам быть готовым к тому, что "будут сдвиги в монетарной политике США - одного из главных эмиссионных центров мира".

"И надо быть готовым, что эти сдвиги будут влиять на ценовую ситуацию в целом в мире, и это означает, что может быть увеличение цены по всем группам товаров", - отметил он.

И в этом контексте он считает целесообразным базироваться на прогнозе инфляции в 7%, но быть готовым к дополнительному ее увеличению.

О "продуктовых карточках"

Советник президента по экономическим вопросам высказался также об инициативе ввода специальных талонов на социальные продукты. Речь идет о законопроекте "о внесении изменений в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" о восстановлении государственного регулирования цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость", что зарегистрировали в Раде в конце ноябре 2021-го.

Сейчас в сети и некоторых СМИ вокруг данной темы поднялся "шум" и много обсуждений, домыслов и "страшилок".

Устенко пояснил, что инициатива не является украинским изобретением: есть социальное жилье в Европе, так называемые "food stamp" во Франции и Германии (не продуктовые карточки, а деньги, которые выделяются малообеспеченным на покупку продуктов питания), в Украине это субсидии на коммунальные платежи, "бэби боксы" семьям, в которых родился ребенок, тысяча гривен за вакцинацию от коронавируса и прочее.

"То есть механизмов поддержки населения существует огромное количество. Речь идет о том, что если реализуется риск большего роста инфляции, чем тот, что ожидается сейчас, базируясь на принятом в госбюджете в ноябре, то нужно быть готовым к такому уровню угроз. Но это не означает, что речь идет о введении каких-то "продуктовых карт". "Продуктовые карты" я бы отнес к такой себе теории заговора, распространения фейков, и просто не понимания того, о чем говорится", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что суть такого новшества - необходимость быть готовым к защите наиболее уязвимых слоев населения.

"Если их можно поддерживать или прямым субсидированием, как это сейчас делается через коммунальные платежи, или каким-либо другим механизмом... Лучше быть готовым к возможным рискам, чем думать, что в принципе не могут быть риски, и прятать голову в песок", - заявил Устенко.

О подорожании коммуналки

Относительно стоимости тарифов на коммунальные услуги советник президента заверил, что в течение этого отопительного периода не стоит ожидать увеличения цен.

"Насколько я понимаю, проблема этого отопительного сезона полностью снята: цена зафиксирована, есть поставщик последней инстанции. Что касается цены на энергоносители в этом году после отопительного сезона - это открытый вопрос, поэтому нужно рассчитывать на рынок", - высказался он.

По его словам, государству для защиты населения, в первую очередь малообеспеченных слоев, нужно обеспечивать экономический рост на уровне от 5% - ведь мировой опыт показывает, что "именно такой уровень помогает эффективно бороться с бедностью".

Как будет себя вести гривна

Напоследок эксперт поделился и своим оптимистическим видением позиции гривны в течение 2022 года.

"У нас самые большие за последние несколько лет золотовалютные резервы – более 30 млрд долларов. В этом году у нас есть много выплат, но наши золотовалютные резервы почти в десять раз больше, чем выплаты, которые мы должны осуществлять. С этой точки зрения мы находимся в точке внешней финансовой устойчивости", - заявил Устенко.