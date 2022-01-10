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В Украине прогнозируют подорожание и дефицит хлеба: почему так происходит

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Понедельник 10 января 2022 19:24
В Украине прогнозируют подорожание и дефицит хлеба: почему так происходит Фото: В Украине подорожает хлеб (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине будет дорожать хлеб, а также не исключен дефицит этого продукта. Это связано с огромной ценой на газ для предприятий.

Об этом рассказал "Фактам" президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

Пострадает хлебопекарская отрасль

Эксперт отмечает, что уже сейчас из-за цены на газ многие предприятия работают себе в убыток. Также повлияло и подорожание сырья на внутреннем рынке.

"И здесь играет роль, кроме космической цены на газ, то, что 80% зерновых идут на экспорт, а цены на оставшееся для внутреннего рынка сырье приближаются к экспортным, мировым. Уже сегодня существенное возрастание себестоимости хлебопекарной продукции приводит к тому, что многие предприятия работают в ноль, а некоторые — с убыточными показателями", - сообщил Титамир.

Возможен дефицит хлеба

Если предприятия подымут цены на свою продукцию, то небольшое количество украинцев сможет покупать хлеб по 40-50 гривен за буханку. Это повлечет за собой сокращение продаж и дефициту хлеба.

"В то же время, многие хлебозаводы не могут поднять цены на продукцию, поскольку они зафиксированы контрактами с ритэйлерами. Да и при нынешней покупательской способности населения, вряд ли кто-то будет покупать хлеб по цене 40−50 грн за буханку, тогда, скорее всего будет, катастрофическое сокращение продаж", - считает эксперт.

По его словам, в эту ситуацию должно вмешаться государство.

"Если государство срочно не вмешается в ситуацию, все эти факторы могут привести к перебоям в производстве хлеба и его дефициту на прилавках магазинов и супермаркетов, а то и вообще — к закрытию хлебозаводов", - добавляет Титамир.

Напомним, что в Украине резко подорожает вся молочная продукция.

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