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Как было совершено покушение на Шефира: реконструкцию событий показали на видео

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Воскресенье 26 сентября 2021 07:21
Как было совершено покушение на Шефира: реконструкцию событий показали на видео Коллаж РБК-Украина: авто Сергея Шефира попало под обстрел
Автор: Владимир Костырин

Появилась реконструкция событий, как происходило покушение на помощника президента Сергея Шефира утром 22 сентября под Киевом, в результате чего водитель получил огнестрельные ранения, а сам давний друг Владимира Зеленского не пострадал.

Короткий ролик, наглядно демонстрирующий основную версию событий до и после обстрела авто Шефира, представили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Согласно установленным данным, в эту среду около 10 часов утра из села Иванковичи в направлении Киева выезжал автомобиль Audi A8 черного цвета, в котором находился первый помощник президента Сергей Шефир, и его водитель Александр Иванько.

По дороге машина заехала в лесополосу. Со стороны леса неизвестный из автомата открывает огонь, и выпускает по авто Шефира более 20 пуль.

18 из них попадают в левую сторону машины, где сидит водитель. Сергея Шефира, сидящего сзади, не ранило. А водителю две пули попадают в ногу.

Несмотря на болевой шок водителя и пробитое колесо, авто проезжает еще 5 километров. Так пострадавшие покидают лесополосу, где нет ни камер наблюдения, ни мобильной связи.

Останавливается Audi только на людной парковке супермаркета села Лесники.

Там же Сергей Шефир звонит в полицию и министру внутренних дел, и сразу же останавливает "скорую помощь", которая проезжает мимо.

Видео: реконструкция событий о покушении на Сергея Шефира

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Руслан Стефанчук рассказал, может ли он заменить Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады.


Также ккраинцам рассказали, кто попадет в реестр олигархов и существует ли риск для среднего класса.


А еще крупный бизнесмен и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, считает ли себя влиятельным олигархом, владея СМИ.


Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" Александр Данилюк "наехал" на Коломойского.


В том же выпуске секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое предложение по переходу на латиницу для украинцев.

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Сергей Шефир
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