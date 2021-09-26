Як було скоєно замах на Шефіра: реконструкцію подій показали на відео

З'явилася реконструкція подій, як відбувався замах на помічника президента Сергія Шефіра вранці 22 вересня під Києвом, в результаті чого водій отримав вогнепальні поранення, а сам давній друг Володимира Зеленського не постраждав.

Короткий ролик, що наочно демонструє основну версію подій до і після обстрілу авто Шефіра, представили в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера ".

Згідно зі встановленими даними, в цю середу близько 10 години ранку з села Іванковичі в напрямку Києва виїжджав автомобіль Audi A8 чорного кольору, в якому знаходився перший помічник президента Сергій Шефір, і його водій Олександр Іванько.

Дорогою машина заїхала в лісосмугу. З боку лісу невідомий з автомата відкриває вогонь, і випускає по авто Шефіра понад 20 куль.

18 з них потрапляють в лівий бік машини, де сидить водій. Сергія Шефіра, який сидить позаду, не поранило. А водієві дві кулі потрапляють в ногу.

Попри больовий шок водія та пробите колесо, авто проїжджає ще 5 кілометрів. Так постраждалі покидають лісосмугу, де не має ані камер спостереження, ані мобільного зв'язку.

Зупиняється Audi тільки на людній парковці супермаркету села Лісники.

Там же Сергій Шефір телефонує до поліції та міністру внутрішніх справ, і відразу ж зупиняє "швидку допомогу", яка проїжджає повз.

Відео: реконструкція подій про замах на Сергія Шефіра

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Руслан Стефанчук розповів, чи може він замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Верховної Ради.



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