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Ученые назвали самый полезный овощ: его нужно есть каждый день

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 18:27
Ученые назвали самый полезный овощ: его нужно есть каждый день Фото: Ученые назавли самый полезный овощ (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые назвали овощ, который должен быть в ежедневном рационе обязательно. По словам специалистов, он способен защитить всю семью от многих заболеваний.

И по своим положительным качествам этот овощ не уступает обычным яблокам.

Что это за овощ и почему он так полезен, рассказали в издании Moirebenok.

Самым полезным овощем в ежедневном рационе является морковь. В ней содержится множество витаминов и элементов, которые помогают бороться с вирусами и различными заболеваниями.

Это провитамин А – в большом количестве, витамины группы С, D, Е, К, В6 и В1, органический натрий, биотин, калий, фосфор и магний.

В моркови есть химическое соединение – бета-каротин. И именно поэтому тертая морковь является самым лучшим средством для снижения риска заболевания раком.

Чем ярче овощ, тем больше в нем бета-каротина. Так как именно это вещество отвечает за цвет моркови.

Также бета-каротин отвечает за синтез половых гормонов и состоянии скелета.

Витамин А также влияет на слизистые оболочки кожи, укрепляет зубы, кости, волосы, помогает восстановиться нервной системе после больших нагрузок, повышает устойчивость организма к различным инфекциям.

Еще морковь – прекрасный антиоксидант. Регулярное употребление этого овоща, по мнению американских медиков, продлевает жизнь человека на 6-8 лет.

Ежедневная норма для каждого человека для восполнения количества витамина А – одна средняя морковь.

Этот овощ полезен при малокровии и авитаминозе. Питательные вещества нормализуют обмен веществ, выводят вредные вещества и токсины, очищают кровь и помогают улучшить работу всех внутренних органов.

Напомним, ранее мы писали о том, какими соусами можно заменить жирный майонез.

А также рассказывали о том, что медики назвали хлеб, от которого не толстеют.

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