Социальные выплаты в июне для украинцев: кто получит одноразовую денежную помощь

Ежегодные выплаты ветеранам

В июне единовременную денежную помощь получит почти миллион украинцев. Это выплаты ветеранам к 9 мая. Такую помощь выплачивают ежегодно, но в этом году выплаты ветеранам вынуждены были перенести на июнь.

Как объяснила Марина Лазебная, постановление в Верховной Раде по определению размера ежегодной разовой денежной помощи к 9 мая зарегистрировали еще до полномасштабного вторжения России. Однако депутаты не успели за него проголосовать.

Но свою обязанность перед ветеранами правительство выполнит, и все пособия начнут выплачивать в июне.

Граждане, которые имеют статус ветерана войны, заключенных концлагерей и гетто – получат по 612 гривен.

Инвалиды войны 1 группы и люди с особыми заслугами перед Украиной – до 4421 гривны.

Дополнительные выплаты украинцам

В Минсоцполитики ведут переговоры с международными партнерами, чтобы во время войны предоставить денежные выплаты и другим категориям. А именно:

Многодетные семьи

Семьи, где воспитываются дети с инвалидностью

Пожилые люди с низкими доходами

За каждую категорию будет отвечать определенная международная организация, которая предоставит денежные выплаты. Сейчас таких организаций уже несколько: ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа, Международный комитет Красного Креста, Международная организация по миграции.

Выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен смогут получить более 2 миллионов украинцев, которые пострадали из-за войны.

Такие выплаты будут либо разовыми, либо предоставлены на срок до 3 месяцев.