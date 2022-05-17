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Социальные выплаты в июне для украинцев: кто получит одноразовую денежную помощь

Денежные выплаты украинцам в июне (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В июне украинцы смогут получить денежную помощь. Это коснется не только вынужденных переселенцев и тех, кто в результате военных действий потерял жилье. Дополнительные выплаты также получат ветераны, многодетные семьи, пожилые люди.

Кому в июне дадут денежную помощь и в каком размере, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью УНИАН.

Ежегодные выплаты ветеранам

В июне единовременную денежную помощь получит почти миллион украинцев. Это выплаты ветеранам к 9 мая. Такую помощь выплачивают ежегодно, но в этом году выплаты ветеранам вынуждены были перенести на июнь.

Как объяснила Марина Лазебная, постановление в Верховной Раде по определению размера ежегодной разовой денежной помощи к 9 мая зарегистрировали еще до полномасштабного вторжения России. Однако депутаты не успели за него проголосовать.

Но свою обязанность перед ветеранами правительство выполнит, и все пособия начнут выплачивать в июне.

  • Граждане, которые имеют статус ветерана войны, заключенных концлагерей и гетто – получат по 612 гривен.
  • Инвалиды войны 1 группы и люди с особыми заслугами перед Украиной – до 4421 гривны.

Дополнительные выплаты украинцам

В Минсоцполитики ведут переговоры с международными партнерами, чтобы во время войны предоставить денежные выплаты и другим категориям. А именно:

  • Многодетные семьи
  • Семьи, где воспитываются дети с инвалидностью
  • Пожилые люди с низкими доходами

За каждую категорию будет отвечать определенная международная организация, которая предоставит денежные выплаты. Сейчас таких организаций уже несколько: ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа, Международный комитет Красного Креста, Международная организация по миграции.

Выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен смогут получить более 2 миллионов украинцев, которые пострадали из-за войны.

Такие выплаты будут либо разовыми, либо предоставлены на срок до 3 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, беженцев в Польше могут заставить вернуть выплаты с процентами.

А также рассказывали о том, украинцы получат разовую финансовую помощь от государства.

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