Соціальні виплати в червні для українців: хто отримає одноразову грошову допомогу

Щорічні виплати ветеранам

У червні одноразову грошову допомогу отримає майже мільйон українців. Це виплати ветеранам до 9 травня. Таку допомогу виплачують щорічно, але цього року виплати ветеранам змушені були перенести на Червень.

Як пояснила Марина Лазебна, постанову у Верховній Раді щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 9 травня зареєстрували ще до повномасштабного вторгнення Росії. Однак депутати не встигли за нього проголосувати.

Але свій обов'язок перед ветеранами уряд виконає, і всі допомоги почнуть виплачувати в червні.

Громадяни, які мають статус ветерана війни, ув'язнених концтаборів та гетто – отримають по 612 гривень.

Інваліди війни 1 групи та люди з особливими заслугами перед Україною – до 4421 гривні.

Додаткові виплати українцям

У Мінсоцполітики ведуть переговори з міжнародними партнерами, щоб під час війни надати грошові виплати та іншим категоріям. А саме:

Багатодітні сім'ї

Сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю

Люди похилого віку з низькими доходами

За кожну категорію відповідатиме певна міжнародна організація, яка надасть грошові виплати. Зараз таких організацій вже кілька: ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна організація з міграції.

Виплати в розмірі від 2200 до 2500 гривень зможуть отримати понад 2 мільйони українців, які постраждали через війну.

Такі виплати будуть або разовими, або надані на термін до 3 місяців.