"Соціальна мережа", "Стів Джобс" та ще 3 яскраві кіноісторії про те, як інновації змінюють світ

Сучасні технології вже давно підкорили наш світ, адже важко уявити хоча б день без соціальних мереж чи комп'ютера.
Тому, якщо хочете глибше поринути в цю тему та дізнатися щось нове для себе, РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує подивитися наступні яскраві кінематографічні проєкти.
Ця стрічка вийшла у 2010 році й отримала неабияку популярність. Вона базується на книзі Бена Мезріча про те, як створювали Facebook, а тому кіноробота розповідає про заснування однієї з найвпливовіших соціальних платформ у світі. Події відбуваються навколо молодого студента Гарварда Марка Цукерберга, якого зіграв Джессі Айзенберг.
Біографічна драма присвячена відомому засновнику Apple. Фільм сфокусований на ключових моментах запуску продуктів компанії та напружених відносинах Джобса з близькими, а також колегами.
Ця стрічка розповідає глядачеві про економічну кризу 2008 року, яка змінила світ. Як і "Соціальна мережа", дана кіноробота піднімає складні питання та ідеї через яскравих персонажів і змістовний сюжет.
Це серіал про хакера, який хоче знищити світовий фінансовий гігант. Кінематографічна поєднує в собі висвітлення теми технологій, психологічні моменти, а також торкається глобальної змови.
Стрічка присвячена темі фінансових інтриг у світі великих грошей. Подібно до "Соціальної мережі", фільм показує, як амбіції можуть зруйнувати чи піднести людину.
Подивіться також ці 7 фентезі-серіалів, від яких важко відірватися.
А ще ми писали про 5 психологічних трилерів, після перегляду яких ваш світ перевернеться.