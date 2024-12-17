"Соціальна мережа", "Стів Джобс" та ще 3 яскраві кіноісторії про те, як інновації змінюють світ

Сучасні технології вже давно підкорили наш світ, адже важко уявити хоча б день без соціальних мереж чи комп'ютера.

Тому, якщо хочете глибше поринути в цю тему та дізнатися щось нове для себе, РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує подивитися наступні яскраві кінематографічні проєкти.

"Соціальна мережа"

Ця стрічка вийшла у 2010 році й отримала неабияку популярність. Вона базується на книзі Бена Мезріча про те, як створювали Facebook, а тому кіноробота розповідає про заснування однієї з найвпливовіших соціальних платформ у світі. Події відбуваються навколо молодого студента Гарварда Марка Цукерберга, якого зіграв Джессі Айзенберг.

"Стів Джобс"

Біографічна драма присвячена відомому засновнику Apple. Фільм сфокусований на ключових моментах запуску продуктів компанії та напружених відносинах Джобса з близькими, а також колегами.

"Гра на пониження"

Ця стрічка розповідає глядачеві про економічну кризу 2008 року, яка змінила світ. Як і "Соціальна мережа", дана кіноробота піднімає складні питання та ідеї через яскравих персонажів і змістовний сюжет.

"Містер Робот"

Це серіал про хакера, який хоче знищити світовий фінансовий гігант. Кінематографічна поєднує в собі висвітлення теми технологій, психологічні моменти, а також торкається глобальної змови.

"Волл-стріт: Гроші не сплять"

Стрічка присвячена темі фінансових інтриг у світі великих грошей. Подібно до "Соціальної мережі", фільм показує, як амбіції можуть зруйнувати чи піднести людину.