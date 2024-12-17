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"Социальная сеть", "Стив Джобс" и еще 3 яркие киноистории о том, как инновации меняют мир

Вторник 17 декабря 2024 19:56
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"Социальная сеть", "Стив Джобс" и еще 3 яркие киноистории о том, как инновации меняют мир Кадр из фильма "Стив Джобс" (фото: Кинорум)
Автор: Любовь Блажко

Современные технологии уже давно покорили наш мир, ведь трудно представить хотя бы день без социальных сетей или компьютера.

Поэтому, если хотите глубже погрузиться в эту тему и узнать что-то новое для себя, РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть следующие яркие кинематографические проекты.

"Социальная сеть"

Эта лента вышла в 2010 году и получила большую популярность. Она базируется на книге Бена Мезрича о том, как создавали Facebook, а потому киноработа рассказывает о создании одной из самых влиятельных социальных платформ в мире. События происходят вокруг молодого студента Гарварда Марка Цукерберга, которого сыграл Джесси Айзенберг.

"Стив Джобс"

Биографическая драма посвящена известному основателю Apple. Фильм сфокусирован на ключевых моментах запуска продуктов компании и напряженных отношениях Джобса с близкими, а также коллегами.

"Игра на понижение"

Эта лента рассказывает зрителю об экономическом кризисе 2008 года, который изменил мир. Как и "Социальная сеть", данная киноработа поднимает сложные вопросы и идеи через ярких персонажей и содержательный сюжет.

"Мистер Робот"

Это сериал о хакере, который хочет уничтожить мировой финансовый гигант. Кинематографическая сочетает в себе освещение темы технологий, психологические моменты, а также затрагивает глобальный заговор.

"Уолл-стрит: Деньги не спят"

Лента посвящена теме финансовых интриг в мире больших денег. Подобно "Социальной сети", фильм показывает, как амбиции могут разрушить или возвысить человека.

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