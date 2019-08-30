Сотрудничала с террористами: под Донецком задержали украинскую судью

В Донецкой области арестовали судью, работающую на подконтрольной Украине территории. Служительница Фемиды посещала оккупированный Донецк по поддельным документам и общалась с боевиками "ДНР".

Судья работала в Волновахском районе Донецкой области, сообщают Факты со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Женщина, имя которой не называется, систематически тайно пересекала линию разграничения через КПВВ "Новотроицкое" под чужим именем.

У работницы сферы юстиции при задержании на пункте пропуска були обнаружены два украинским паспорта - один из которых был выдан на чужое имя. Оба документа она использовала для поездок в оккупированный Донецк.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали правонарушительницу на КПВВ во время очередной поездки.

Под Донецком судья ездила на территорию "ДНР" (КПВВ "Новотроицкое", фото: УНИАН)

Стоит отметить, что 40-летняя судья несколько "омолодила" себя в фальшивом паспорте. А данные, указанные в документах, говорят, что обзавелась она подделкой еще в мирное время на ныне оккупированной териитории.

Также стало известно, что работница Фемиды периодически контактировала с представителями так называемого "МГБ ДНР" - "Министерства государственной безопасности" оккупантов.

К слову, в скором времени сотрудница суда должна была занять должность судьи в апелляционном суде Донецкой области. После назначения она бы занималась рассмотрением уголовных производств, касающихся терроризма, посягательств на территориальную целостность и конституционный строй Украины.

Ранее сообщалось, что в городе Покровск Донецкой области активисты поймали пьяного любителя "русского мира", на котором красовалась футболка с символикой "ДНР".

Также мы писали о том, что оккупанты довели Донецк до экологической катастрофы.