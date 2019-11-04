Сотни тысяч украинцев могут лишить выплат на детей: кого это коснется

В Украине сотни тысяч семей могут потерять выплаты от государства при рождении ребенка. Об этом предупреждает Детский фонд ООН ЮНИСЕФ после анализа законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", опубликованного на сайте Министерства социальной политики.

В частности, беспокойство организации вызвали предложения к статье 10 закона о госпомощи семьям с детьми, которые устанавливают в новых условиях получения выплат при рождении ребенка в зависимости от дохода семьи.

Как отмечают в ЮНИСЕФ, предложения де-факто заменяют существующую помощь на адресную программу, которая будет выплачиваться только семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат.

Фото: скрин (msp.gov.ua)

Если новый проект закона поддержат в Верховной Раде, то Украина потеряет свою "единственную универсальную программу предоставления социальной помощи детям", а количество лишенных необходимой поддержки семей может составить сотни тысяч.

В международной практике универсальные выплаты для детей признаны эффективным и справедливым инструментом для соцзащиты семей с детьми. В ЮНИСЕФ отмечают, что данный законопроект может быть "значительным отрицательным шагом". Также эксперты объяснили почему:

Высокая эффективность помощи при рождении ребенка

Помощь при рождении ребенка (до 3 лет) является более эффективной и обеспечивает широкий охват бедных, чем некоторые адресные программы на основе проверки доходов.

Адресная программа по выплатам для семей с детьми сильно сократит число получателей (Иллюстративное фото: unsplash.com)

Например, в прошлом году более 57,8% помощи было выплачено семьям, доход которых ниже фактического прожиточного минимума. Охват малообеспеченных слоев населения в 2018 году возрос до 22,8%, а охват бедных семей с детьми до 3 лет достигает 100%.

Высокая вероятность исключения определенных категорий при введении адресных программ

Согласно результатам исследования, методы оценки доходов, которые в настоящее время применяются в Украине, могут исключать значительное количество людей, живущих в бедности.

Так, денежный эквивалент не вполне отображает трудности, с которыми сталкиваются дети, даже когда семья получает доход выше указанного уровня. К тому же экономическая ситуация в семьях способна быстро меняться, и многие из беднейших семей могут не знать о сложной процедуре волокиты с документами.

Важность инвестиций в течение первых 1000 дней жизни ребенка

Инвестирование в детей младшего возраста является одним из самых эффективных, которое может сделать власть, и первые несколько лет жизни сильнее всего влияют на будущее здоровье, обучение и заработок каждого ребенка.

Все дети имеют право на социальную защиту, что закреплено Конвенцией ООН о правах ребенка и Всеобщей декларацией прав человека, напомнили в ЮНИСЕФ.

При этом в организации отметили несколько других законопроектов (№1136; №1173; №1173-1), имеющих целью увеличить размер выплат при рождении ребенка и продлить программы по 3 лет до 6 лет.