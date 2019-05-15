Был в состоянии комы: в Ивано-Франковске нашли пропавшего мальчика

Пропавшего в понедельник, 13 мая, 16-летнего парня полиция обнаружила в одном из медицинских заведений Ивано-Франковска. В больницу несовершеннолетний попал в состоянии алкогольной комы, сообщает отдел коммуникации нацполиции в области.

О том, что подросток длительное время не отвечает на телефонные звонки, на линию "102" сообщил его отец. Мужчина рассказал, что сын утром ушел на учебу в колледж, но до сих пор не вернулся.

Полиция сразу же начала поиски парня. Во время общения с преподавателями и одногруппниками полицейские выяснили, что подросток был на занятиях в колледже.

Позже выяснилось, что его прямо с улицы забрала карета "скорой". 16-летний подросток находился в состоянии сильной алкогольной интоксикации. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Пропавшего мальчика нашли в Ивано-Франковске в состоянии комы (фото: if.npu.gov.ua)

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, при которых подросток употреблял алкоголь, а также устанавливают его происхождение. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителей мальчика привлекли к административной ответственности.

Напомним, 13-летний школьник Владислав Джерук из села Блажиевка Казатинского района на Винниччине сбежал из дома из-за того, что родители издевались над ним и заставляли его выполнять тяжелую каторжную работу по дому и хозяйству.

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