Був у стані коми: в Івано-Франківську знайшли зниклого хлопчика

Зниклого в понеділок, 13 травня, 16-річного хлопця поліція виявила в одному з медичних закладів Івано-Франківська. До лікарні неповнолітній потрапив у стані алкогольної коми, повідомляє відділ комунікації нацполіції в області.

Про те, що підліток тривалий час не відповідає на телефонні дзвінки, на лінію "102" повідомив його батько. Чоловік розповів, що син вранці пішов на навчання до коледжу, але й досі не повернувся.

Поліція одразу ж розпочала пошуки хлопця. Під час спілкування з викладачами та одногрупниками поліцейські з’ясували, що підліток був на заняттях в коледжі.

Пізніше з'ясувалося, що його прямо з вулиці забрала карета "швидкої". 16-річний підліток перебував в стані сильної алкогольної інтоксикації. Його доправили до лікарні, де надали необхідну допомогу.

Зниклого хлопчика знайшли в Івано-Франківську в стані коми (фото: if.npu.gov.ua)

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини, за яких підліток вживав алкоголь, а також встановлюють його походження. За неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини батьків хлопця притягнули до адміністративної відповідальності.

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