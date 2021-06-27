"Состояние крайне тяжелое": здоровье певицы МакSим ухудшилось

Состояние российской певицы МакЅим, которая уже несколько дней находится в искусственной коме и подключенная к аппарату ИВЛ, снова ухудшилась.

Об этом сообщает Telegram -канал "SuperRu" со ссылкой на директора певицы.

По ее словам, состояние 38-летней певицы Марины Абросимовой, известной как МакЅим, снова ухудшилось. У артистки медики диагностировали поражение легких более 80%. Артистка по-прежнему находится в коме, за ее жизнь каждый день борются медики.

Как пишет "RT", официальный представитель певицы опровергла слухи о том, что артистку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

"У меня нет такой информации. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких - каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом. На данный момент ни я, ни семья не можем давать никаких комментариев, и я прошу это понять", - пишет издание.

Как известно, в середине июня 38-летнюю певицу МакЅим госпитализировали в больницу с острой пневмонией и подозрением на коронавирус.

Уже 19 июня медики ввели пациентку в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ после того, как диагностировали у нее 75% поражения легких. При этом, тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Тогда состояние певицы врачи расценивали как тяжелое.