ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Состояние ухудшается: у 85-летнего Куравлева обнаружили поражение легких

Новина українською →
Россия, Четверг 20 января 2022 18:39
Состояние ухудшается: у 85-летнего Куравлева обнаружили поражение легких Фото: У Куравлева диагностировали поражение легких (kino-teatr.ru)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитый советский актер Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу после Рождества. У актера диагностировали поражение легких и нарушения функций мозга. Также ему экстренно сделали операцию на желудке и поставили зонд.

Как сообщает "Пятый канал", в начале госпитализации уровень поражения легких составил 10%. Еще через несколько дней врачи диагностировали поражение 25% на одном легком и 35% - на втором легком.

Иммунолог Татьяна Шарковская считает, что эти показатели могут говорить о развитии цитокинового шторма в организме.

"85 лет, достаточно быстрое нарастание поражения легких - провокационный фактор… Говорить о выздоровлении достаточно проблематично, но у бога свои расклады на нашу жизнь", - отметила медик.

Стоит отметить, что диагноз "коронавирус" в больнице у Куравлева не подтвердился.

Но при обследовании были обнаружены другие сопутствующие заболевания: проблемы с пищеварением и поражение головного мозга.

Состояние ухудшается: у 85-летнего Куравлева обнаружили поражение легких

Леонид Куравлев в 1997 году (фото: wikipedia.org/Игорь Верещагин)

Что говорят родные легендарного актера

По данным издания Starhit, врачи планируют перевести Куравлева из реанимации в обычную палату в ближайшие дни.

Сейчас он вынужден питаться через зонд, но обходится без ИВЛ. Ему поставили кислородный баллон, но дышит он самостоятельно.

Сын Василий говорит, что отцу на самом деле становится лучше.

"Состояние Леонида Вячеславовича, наоборот, улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации", - рассказал сын.

Но из частного пансионата, где Куравлев находился последние полтора года, родственники вывезли все вещи актера. Вполне вероятно, что у это заведение артист уже не вернется.

Дети привезли Куравлева в специальное частное заведение с врачами и реаниматологами в надежде, что там ему станет лучше, еще в 2020 году.

После смерти супруги он перестал сниматься в кино, общаться с друзьями и коллегами, а потом полностью закрылся от всего мира и отказывался вставать с постели.

В частном пансионате он находился в режиме полной секретности последние полтора года и ему действительно стало лучше.

Но на Рождество у него начались проблемы с дыханием и его экстренно госпитализировали в московскую "Коммунарку".

Напомним, ранее мы писали о том, что Куравлев перенес операцию на желудке.

А также мы рассказывали о том, что актер начал готовиться к смерти и рассказал, где его похоронить.

Читайте РБК-Украина в Google News
госпитализация актер Леонид Куравлев
LITE
Платье от Valentino и море охраны: стали известны детали роскошной свадьбы сына Виктории Бекхэм и его невесты-модели
Платье от Valentino и море охраны: стали известны детали роскошной свадьбы сына Виктории Бекхэм и его невесты-модели