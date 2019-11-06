Состояние тяжелое: во Франции экстренно госпитализировали Катрин Денев

Легендарная французская актриса Катрин Денев в ночь на среду, 6 ноября, была экстренно госпитализирована в одну из парижских больниц. Точный диагноз не называют, но состояние 76-летней звезды тяжелое.

Тем не менее, СМИ одной из причин проблем со здоровьем называют приступ из-за усталости. Культовая актриса, несмотря на солидный возраст, непрерывно снимается в кино.

Сейчас Денев работает над фильмом режиссера Эмманюэль Берко "При ее жизни" (De son vivant), который выйдет в 2020 году, пишет Le Parisien.

Только в этом году ожидается выход трех фильмов с участием актрисы, пишет издание. А в конце декабря будет премьера кинокартины "Правда" (La verite), в котором также задействованы

Катрин Денев (кадр из к/ф Шербургские зонтики)

В одном из последних интервью 76-летняя звезда сказала "